VZ 5: ‘Assistent’ Tadic inspireert Ajax; Van Gaal moet vrezen na blessure

Zondag, 9 oktober 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Haarscheurtjes bij Ajax in beeld gebracht: Gorter hekelt gedrag van Tadic

Een van de thema's na de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen FC Volendam (2-4) is het coachgedrag van Dusan Tadic aan de zijlijn van het veld. De aanvoerder werd na een uur spelen gewisseld en mengde zich vervolgens als een soort assistent-trainer van Alfred Schreuder zeer nadrukkelijk aan de zijlijn. Op beelden die momenteel snel rondgaan op Twitter is te zien dat reservedoelman Jay Gorter daar behoorlijk geïrriteerd over is.

Bayern en Dortmund spelen gelijk na fenomenale comeback in minuut 95

Bayern München heeft zaterdagavond in der Klassiker op pijnlijke wijze een voorsprong uit handen gegeven. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van Julian Nagelsmann als winnaar uit de strijd zou komen, maar dankzij treffers in de 74e en 95e minuut kwam Borussia Dortmund toch nog langszij: 2-2. Door de puntendeling blijven Bayern en Dortmund met zestien punten steken op de derde en vierde plek in de Bundesliga.

WK plotseling in gevaar voor Matthijs de Ligt na Dortmund - Bayern

Matthijs de Ligt heeft zaterdagavond het veld geblesseerd verlaten. De centrumverdediger moest zich tijdens der Klassiker na ruim een uur noodgedwongen laten vervangen door Noussair Mazraoui vanwege, zo blijkt nu, een liesblessure. De Ligt ging bij een 0-2 voorsprong voor Bayern München naar de bank en hij zag vanaf de zijlijn hoe Borussia Dortmund de comeback voltooide: 2-2.

Sergio Ramos brengt Paris Saint-Germain met oliedomme actie in problemen

Paris Saint-Germain is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Stade de Reims. De manschappen van Christophe Galtier kwamen – zonder Lionel Messi en Neymar aan de aftrap – niet al te geïnspireerd voor de dag, en werden verder in de problemen gebracht door een domme rode kaart van Sergio Ramos. De verdediger pakte binnen enkele seconden twee gele kaarten, waarvan de tweede voor aanmerkingen. PSG bracht Neymar nog in het veld, maar scoorde niet: 0-0. De voorsprong van de koploper op Olympique Marseille blijft drie punten, Reims staat veertiende.

‘Kutje’ Cillessen kondigt boycot af en praat niet meer met de media

Jasper Cillessen weigert voorlopig met de media te praten, zo heeft Wilfred Genee verteld bij Vandaag Inside. Volgens de presentator voelt de doelman na de uitspraken van Rafael van der Vaart en de daaropvolgende ophef voorlopig 'niet de behoefte' om met de pers in gesprek te gaan. Johan Derksen vindt dat Cillessen door zijn voorbeeldfunctie verplicht moet worden om met de media te praten en noemt de Oranje-international 'een kutje'.

