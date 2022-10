Dusan Tadic legt met schorre stem uit welk doel hij had aan de zijlijn

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 23:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

De stem van Dusan Tadic had zaterdag kort na de wedstrijd tegen FC Volendam (2-4 winst) duidelijk geleden onder zijn coachgedrag. De aanvoerder van Ajax moedigde zijn ploeg het laatste half uur vol enthousiasme aan vanaf de zijlijn en legt bij de NOS uit waarom. "Ik probeer de spelers te helpen, het gaat om kleine details", aldus Tadic.

De Serviër had het gevoel dat het in de lastige eindfase aan 'energie' ontbrak bij zijn ploeggenoten. "Ik probeerde om energie te geven aan de spelers, dat is belangrijk", zegt Tadic. De linksbuiten zag dat Ajax behoorlijk instortte toen FC Volendam door een blunder van Remko Pasveer op 1-3 kwam. "Ik denk dat het komt door vertrouwen. Als je zo'n wedstrijd verliest (als de 1-6 tegen Napoli, red.), is het normaal dat het vertrouwen wat laag is. We geven vandaag een 0-3 voorsprong weg tot 2-3, dan wordt het altijd moeilijk."

Alfred Schreuder heeft er een nieuwe assistent bij: Dusan Tadic. — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2022

Daarvoor was er volgens Tadic niets aan de hand voor Ajax. "Na de 0-2 en 0-3 was het rustig. Alles was goed, maar na de 1-3 van Volendam werd het moeilijk en na de 2-3 werd het alleen maar moeilijker om nog te winnen. De laatste tien tot vijftien minuten is het alleen nog maar belangrijk om te winnen." Toch zag de routinier ook voldoende goed gaan. "In de eerste helft was er veel beweging bij ons en hadden we ook goede momenten. Vooral de eerste helft was goed."

Tadic mocht door verschuivingen in de opstelling weer eens spelen vanaf zijn favoriete linkerflank. "Als je vier jaar de meeste wedstrijden op één plek speelt, is het normaal dat je je daar goed voelt." Vanaf de strafschopstip tekende hij voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. "Een doelpunt is fijn, maar het is het belangrijkste dat we winnen. Ik zeg altijd: het is niet belangrijk wie scoort of een assist geeft, het is het belangrijkst dat Ajax wint."