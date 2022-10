NEC speelt ondanks uitblinker Cillessen voor zevende (!) keer op rij gelijk

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:03

NEC heeft voor de zevende keer op rij gelijkgespeeld in de Eredivisie. In De Goffert werd het 1-1 dankzij treffers van Landry Dimata en Lazaros Lamprou. Bij NEC blonk de veelbesproken Jasper Cillessen uit, maar de doelman moest vlak voor tijd toezien hoe het toch nog gelijk werd. NEC staat na het behalen van wéér een punt tiende, één plek boven Excelsior.

NEC behaalde in de vorige speelronde in eigen huis een knap punt tegen Feyenoord (1-1) en dus zag trainer Rogier Meijer geen reden tot wisselen. Cillessen, die zaterdag aankondigde voorlopig niet meer met de media te zullen praten, stond dus 'gewoon' op doel bij de Nijmegenaren. Ook Excelsior, dat vorige week met 0-1 verloor van FC Utrecht, wisselde niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste kans van de wedstrijd was voor NEC in de persoon van Ivan Márquez. Uit een hoekschop besloot de Spanjaard te koppen, maar zijn inzet ging over het doel van Excelsior. Aan de kant van de Kralingers dook Couhaib Driouech op voor het doel van NEC. De technicus kopte op doel en zag tot zijn teleurstelling dat Cillessen een antwoord had op zijn poging. Even later was Márquez wederom gevaarlijk uit een hoekschop en ook nu ging de kopbal van de centrale verdediger over het doel van Stijn van Gassel.

Nadat de doelman van de Rotterdammers een antwoord in huis had op een schot van Elayis Tavsan, was laatsgenoemde een paar minuten later belangrijk met een geweldige dribbel. Hij leverde de bal af bij Magnus Mattsson, die vlak voor het doel binnentikte. Scheidsrechter Sander van der Eijk keurde het doelpunt uiteindelijk af vanwege hands van Dirk Proper in de aanloop naar dat doelpunt. Met name Oussama Tannane liet zich zien met enkele fraaie acties. Bij Excelsior was het uitvallen van Yassine Ayoub een flinke tegenvaller. De middenvelder viel uit met een hamstringblessure en werd vervangen door Joshua Eijgenraam.

Na rust was de eerste kans voor Mike van Duinen, wiens kopbal in de armen van Cillessen belandde. Aan de andere kant werd Tannane naar de grond gewerkt door Siebe Horemans. Laatstgenoemde speelde niet de bal, maar Van der Eijk vond het niet genoeg voor een strafschop. Dimata was even voor het uur de bejubelde man. Een verre inworp van Bart van Rooij kon niet goed worden weggewerkt door Excelsior, waarna de bal bij Tannane belandde. Een fraaie voorzet op het hoofd van Dimata volgde, die zijn eerste treffer in dienst van NEC maakte: 1-0.

Driouech ging vijf minuten later alleen op Cillessen af, die de poging van de technicus stopte met zijn been. Het thuispubliek scandeerde vervolgens 'Jasper in Oranje', wat Cillessen beantwoordde met applaus naar zijn fans. Tannane kon zich na zeventig minuten onderscheiden met een fraaie vrije trap. De Marokkaans international zag zijn poging naar de rechterbovenhoek vliegen, waar Van Gassel op tijd bij was. In minuut 87 kwam Excelsior op gelijke hoogte via invaller Lamprou. De Griek had een paar scharen in huis, waarna hij Cillessen kansloos liet met een schot in de verre hoek: 1-1. Tannane claimde in de slotfase nog een strafschop na een duw van Nathan Tjoe-A-On, maar kreeg alleen een gele kaart na zijn protesten.