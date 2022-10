Sergio Ramos brengt Paris Saint-Germain met oliedomme actie in problemen

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel

Paris Saint-Germain is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Stade de Reims. De manschappen van Christophe Galtier kwamen – zonder Lionel Messi en Neymar aan de aftrap – niet al te geïnspireerd voor de dag, en werden verder in de problemen gebracht door een domme rode kaart van Sergio Ramos. De verdediger pakte binnen enkele seconden twee gele kaarten, waarvan de tweede voor aanmerkingen. PSG bracht Neymar nog in het veld, maar scoorde niet: 0-0. De voorsprong van de koploper op Olympique Marseille blijft drie punten, Reims staat veertiende.

PSG verscheen in een fors gewijzigde opstelling aan de aftrap. Ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (1-1) voerde trainer Galtier liefst vijf personele wijzigingen door. Lionel Messi en Neymar begonnen op de bank ten koste van respectievelijk Pablo Sarabia en Carlos Soler. Het centrale duo op het middenveld werd gevormd door Marco Verratti en Fabián Ruiz, terwijl Achraf Hakimi rechtsachterin plaatsmaakte voor Nordi Mukiele. Op de linksbackpositie kreeg Juan Bernat de voorkeur boven Nuno Mendes. Bij Reims kreeg Azor Matusiwa een basisplek; Mitchell van Bergen moest genoegen nemen met een reserverol. Kaj Sierhuis is nog altijd niet hersteld van zijn knieblessure.

Reims deed in het eerste bedrijf niet veel onder voor het onmachtige PSG, dat slechts twee schoten op doel produceerde in de eerste 45 minuten. Ruiz kwam met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd gepareerd door doelman Yehvann Diouf. De sluitpost reageerde na een half uur spelen eveneens alert op een doelpoging van Mbappé. Vijf minuten voor rust zorgde Sergio Ramos voor opschudding. De centrumverdediger kreeg een gele kaart van arbiter Pierre Gaillouste vanwege een tackle op Marshall Munetsi. Ramos was het duidelijk niet eens met de scheidsrechter een uitte kritiek op de beslissing, waarna Gaillouste besloot direct een tweede gele kaart te trekken.

In overtal begon Reims na rust meer en meer te geloven in een overwinning. PSG had na 51 minuten een schitterende reflex van Donnarumma nodig om een schot van Arbër Zeneli uit de korte hoek te tikken. Galtier bracht vervolgens Neymar binnen de lijnen, waarmee het spelbeeld veranderde. De Braziliaan werd door Mbappé na ruim een uur spelen volledig vrijgezet, maar schoot met links een meter naast. Even later legde Neymar met de hak klaar voor Vitinha, die de bal van zestien meter net niet in de kruising kreeg geschoten. Uiteindelijk kwam PSG tekort om een winnend doelpunt te forceren. Aan de zijde van Reims produceerde de ingevallen Van Bergen uit een lastige hoek nog een rollertje.