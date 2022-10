Real Madrid evenaart fantastische prestatie uit recordseizoen 1928/29

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 22:53 • Laatste update: 23:08

Real Madrid heeft zaterdag uiterst moeizaam gewonnen van Getafe. De ploeg van Carlo Ancelotti kwam op bezoek bij de stadgenoot al heel vroeg op voorsprong dankzij een kopbal van Éder Militão. Daarna liet de Koninklijke bar weinig meer zien, maar Real behield wel de controle en gaf Getafe geen kans op de gelijkmaker: 1-0. Real beleeft met elf zeges en één gelijkspel uit twaalf officiële duels de beste seizoensstart uit de clubhistorie, even goed als in het seizoen 1928/29.

Ancelotti voerde meerdere wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (2-1). Zo keerde Antonio Rüdiger ten koste van Ferland Mendy terug in de startopstelling en schoof David Alaba naar de linksbackpositie. Op het middenveld werd Toni Kroos vervangen door Eduardo Camavinga en moest Federico Valverde plaatsmaken voor de herstelde Luka Modric. Valverde schoof een linie naar voren. De aanvallende middenvelder nam de plek van Rodrygo in, terwijl laatstgenoemde, bij afwezigheid van Karim Benzema, invulling gaf aan de spitspositie. Vinícius Júnior bestreek de linkerflank.

Real komt op voorsprong! ?? De centrale verdediger Militao kopt zijn eerste van het seizoen binnen! ?? #ZiggoSport #LaLiga #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/3RJqccS7vE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2022

Real Madrid schoot uit de startblokken, want nog voor het verstrijken van de vierde speelminuut gaf het scorebord een 0-1 tussenstand aan. Modric had een uitstekende corner in huis richting Militão, die hoog boven de vijandige defensie uittorende en raak kopte. Nadien bleven de bezoekers nadrukkelijk op zoek gaan naar een volgende treffer, maar het ontbrak onder meer Dani Carvajal en Vinícius aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding. Halverwege het eerste bedrijf kwam Getafe tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker.

Eerst slaagde Carlos Aleñá er niet in om zijn schot vanaf de rand van de zestien voldoende te drukken, terwijl het vervolgens Borja Mayoral was die een teenlengte tekort kwam om af te ronden. Vervolgens brak er een impasse aan die pas enkele minuten voor het rustsignaal doorbroken werd. Rodrygo was dicht bij een treffer met een ferme kopbal, maar doelman David Soria bracht op fraaie wijze redding. In de 42e minuut dacht Real Madrid een penalty te krijgen van arbiter Antonio Mateu Lahoz. De scheidsrechter floot na een overtreding van Luis Milla op Vinícius. Uit de videobeelden bleek echter dat de bal eerder in de aanval de zijlijn al was gepasseerd: doelpunt afgekeurd.

Real probeerde het duel na rust tevergeefs snel in het slot te gooien. Rodrygo liet Getafe in de 49e minuut in leven door van heel dichtbij op Soria te schieten. Tien minuten later tikte de Braziliaan de bal wél over de goalie in het doel, maar werd hij teruggefloten wegens buitenspel. Tussen die momenten door dook ook Getafe gevaarlijk op: Domingos Duarte vuurde in kansrijke positie rakelings naast. In het restant bloedde de wedstrijd volledig dood. Valverde probeerde het vlak voor tijd nog van enorme afstand, maar Real koesterde vooral de nul. Die werd probleemloos vastgehouden. Real klimt naar de koppositie, die door Barcelona zondag tegen Celta de Vigo weer overgenomen kan worden. Getafe bungelt op de zestiende plaats.