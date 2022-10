NEC-trainer Meijer reageert op boycot van Cillessen: ‘Hij is ook een mens’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:54

Rogier Meijer heeft zaterdag gereageerd op de mediaboycot die Jasper Cillessen voorlopig instelt. De trainer van NEC zegt dat zijn doelman, die na een harde uithaal van Rafael van der Vaart niet meer met de pers praat, 'een mens van vlees en bloed is'. "Het is wel meer dan één column of één iemand die wat over hem gezegd heeft", zegt Meijer voor de camera van ESPN.

Van der Vaart zei zondag in Studio Voetbal, op basis van zijn eigen ervaringen bij Oranje, dat Cillessen 'een naar mannetje' is. De goalie in kwestie, een serieuze kanshebber voor een basisplaats op het WK, spreekt sindsdien niet meer met de media. "Uiteraard is hij ook gewoon een mens van vlees en bloed, leest hij ook kranten en heeft hij ook familie", reageert Meijer. "Dan is het logisch dat je het daar over hebt."

??? Rogier Meijer gaat in op de situatie rondom zijn doelman Jasper Cillessen, die voorlopig niet voor de camera verschijnt. — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2022

Meijer wil zich niet uitspreken over de kansen van Cillessen bij Oranje. "Ik denk dat wij een bondscoach hebben die zelf zijn keuzes kan maken, en ik denk dat we het daar ook moeten laten, en niet te veel moeten focussen op de persoon Jasper Cillessen." Uit de antwoorden van de trainer van NEC maakt verslaggever Cristian Willaert op dat het Cillessen 'geraakt' heeft.

"Ik zei niet dat het hem geraakt heeft, maar alleen dat hij ook een mens is", reageert Meijer. "Hij leest en ziet dat ook. We hebben erover gesproken en dan ga je weer verder naar deze wedstrijd. Nogmaals, ik denk dat de focus moet liggen op het keeperswerk. De bondscoach moet daarin een keuze maken en die is daar meer dan capabel genoeg voor."

Mario Been neemt het in de studio van ESPN op voor Cillessen. "Ik denk dat we het erover eens zijn dat hij een uitstekende keeper is", aldus de oud-trainer. "Dan roept Van der Vaart iets persoonlijks over hem... of dat nou verstandig is of niet, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik heb ook met Jasper gewerkt bij NEC en ik heb een totaal andere mening over hem. Zij zullen iets hebben gehad samen dat niet helemaal goed zat."

Kees Kwakman doet met een knipoog een oproep aan het land: "Laten we, in het belang van het Nederlands voetbal, Jasper Cillessen met rust laten. Dat wordt onze eerste keeper op het WK straks. Die moeten we nu met fluwelen handschoentjes behandelen", glimlacht de oud-middenvelder.