Weghorst mist strafschop maar ziet Besiktas tot zijn opluchting alsnog winnen

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 21:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:54

Besiktas heeft zaterdagavond op bezoek bij Giresunspor een krappe overwinning geboekt. Ondanks een gemiste strafschop van Wout Weghorst in de eerste helft won de topclub uit Istanbul dankzij een doelpunt van Tayyib Sanuç: 0-1. Door de overwinning klimt Besiktas naar de tweede plaats in de Süper Lig en staat het in punten gelijk met koploper Adana Demirspor.

Besiktas-trainer Valérien Ismaël begon met Weghorst in de spits, met achter hem onder meer de Engelsen Delle Alli en Nathan Redmond. Tegenvaller na twaalf minuten spelen was het geblesseerd uitvallen van Romain Säiss. Zes minuten later leidde een overtreding op Sanuç tot een strafschop voor Besiktas, waarna Weghorst achter de bal ging staan. Zijn poging werd echter gekeerd door doelman Onurcan Piri. Sanuç wist even later wel het net te vinden met een niet geheel gelukte omhaal, die wel over Piri heen viel: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Weghorst ziet zijn strafschop gekeerd worden

Na rust kreeg onder meer Rachid Ghezzal een mogelijkheid na een goede loopactie van Alli. Het schot van de Algerijn was echter ver onder de maat. Weghorst dacht vlak voor tijd wel te kunnen scoren, ware het niet dat Georges-Kévin N'Koudou de pass naar de vrijstaande Nederlander niet kon maken. Besiktas leek de deksel op de neus te krijgen toen Ogulcan Çaglayan in blessuretijd voor de gelijkmaker zorgde. De VAR bracht echter redding voor de uitploeg door aan te geven dat er sprake was van buitenspel. Zodoende kwamen Weghorst en Besiktas met de schrik vrij.