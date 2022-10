WK plotseling in gevaar voor Matthijs de Ligt na Dortmund - Bayern

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 21:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:58

Matthijs de Ligt heeft zaterdagavond het veld geblesseerd verlaten. De centrumverdediger moest zich tijdens der Klassiker na ruim een uur noodgedwongen laten vervangen door Noussair Mazraoui vanwege, zo blijkt nu, een liesblessure. De Ligt ging bij een 0-2 voorsprong voor Bayern München naar de bank en hij zag vanaf de zijlijn hoe Borussia Dortmund de comeback voltooide: 2-2.

In de 62ste speelminuut verliet De Ligt wandelend het veld en nam hij noodgedwongen plaats op de reservebank. Hij liet zich overigens niet direct behandelen. De verdediger zit normaal gesproken bij de selectie van Oranje voor het WK in Qatar, dat op 20 november afgetrapt wordt. Louis van Gaal zag hem de afgelopen interlandperiode overigens niet als basisspeler, daar Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Nathan Aké tijdens de Nations League-duels het centrum vormden.

Voor de camera van Viaplay geeft De Ligt aan zelf nog niet te weten hoe hij er fysiek aan toe is. “Hoe het gaat? Goede vraag. Niet perfect natuurlijk als je eruit moet en uiteindelijk punten verliest hier. Ik greep inderdaad naar mijn lies. In de eerste helft voelde ik het al na 25 minuten. Daarna heb ik uiteindelijk doorgespeeld tot de 55ste minuut, toen ik merkte dat ik niet meer de kracht kon leveren die ik normaal lever.”

“De scan zal morgen moeten uitwijzen of ik me zorgen moet maken”, vervolgt De Ligt. “Ik hoop dat het niets ernstigs is, want er komt een vol speelschema aan. Bovendien zitten we al niet breed in de centrumverdedigers dus extra voorzichtigheid is nu wel belangrijk.”