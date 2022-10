Sparta zet opmars voort en vecht zich na rode kaart naar benauwde zege

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 20:46 • Jonathan van Haaster

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond een krappe zege geboekt op FC Emmen. Op Het Kasteel was de thuisploeg lange tijd de bovenliggende partij, maar kon Sparta pas na de rode kaart van Miguel Aráujo pas echt profiteren: 3-1. Door de overwinning stijgt Sparta naar een knappe zesde plaats in de Eredivisie, terwijl Emmen nog altijd in de gevarenzone bivakkeert op de zeventiende plaats.

Sparta begon in de vorige wedstrijd bij RKC Waalwijk (2-2) nog met Youri Schoonderwaldt onder de lat, maar tegen Emmen verdedigde Nick Olij het doel weer. Shurandy Sambo ontving tegen de Waalwijkers de rode kaart, waardoor trainer Maurice Steijn tegen Emmen koos voor Dirk Abels op de rechtsbackpositie. Bij Emmen waren er geen wijzigingen te zien. Dat hield in dat Mark Diemers, Rúi-Jorge Mendes en Richairo Zivkovic de meest aanvallende spelers waren in het team van trainer Dick Lukkien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de dertiende minuut opende Van Crooij de score namens de Rotterdammers. De linksbuiten kopte een voorzet van Micha Pinto knap binnen: 1-0. De eerste helft was in het vervolg bepaald geen spektakelstuk te noemen. Jari Vlak probeerde het met een schot van ver, dat hoog over het doel van Olij vloog. Namens Sparta probeerde Younes Namli het buiten het strafschopgebied. Zijn schot kwam echter niet voorbij de verdediging van de Emmenaren. Aan de andere kant werd het schot van Lucas Bernadou geblokkeerd door de verdediging van de Spangenaren.

Vijf minuten na rust kwam Emmen op gelijke hoogte. Slordig balverlies van Adil Auassar leidde tot een vlotte aanval van de bezoekers. Invaller Mohamed Bouchouari legde de bal panklaar af bij de tweede paal, waar Ole Romeny klaarstond om de 1-1 binnen te tikken. Emmen was even voor de zeventigste minuut gevaarlijk via een dreigend van Mendes. Tien seconden later zag de wedstrijd er voor Emmen heel anders uit. Aráujo ontving zijn tweede gele kaart na een tackle op het middenveld en kon gaan douchen.

Sparta voerde direct daarna de druk op op Emmen, maar het was Mendes die even later de lat zou treffen. De aanvaller bleek even later wel buitenspel te staan. Sparta bracht Koki Saito in het veld en de Japanner zag hoe Van Crooij de 2-1 op het bord kopte. Saito bleek vroeg in de aanval dat tot het doelpunt leidde echter buitenspel te staan, waardoor het feest niet doorging. Een paar minuten later was het wel raak voor Sparta. Dit keer was Van Crooij de aangever en kopte Bart Vriends, nadat hij Keziah Veendorp aftroefde, raak: 2-1. In blessuretijd leek Emmen nog op gelijke hoogte te komen, maar gooide een buitenspelsituatie roet in het eten. Aan de andere kant besliste invaller Mario Engels het duel door na een counter in de korte hoek raak te schieten: 3-1.