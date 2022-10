Haarscheurtjes bij Ajax in beeld gebracht: Gorter hekelt gedrag van Tadic

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 20:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Een van de thema's na de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen FC Volendam (2-4) is het coachgedrag van Dusan Tadic aan de zijlijn van het veld. De aanvoerder werd na een uur spelen gewisseld en mengde zich vervolgens als een soort assistent-trainer van Alfred Schreuder zeer nadrukkelijk aan de zijlijn. Op beelden die momenteel snel rondgaan op Twitter is te zien dat reservedoelman Jay Gorter daar behoorlijk geïrriteerd over is.

Ajax moest in de slotfase van de Eredvisie-wedstrijd alle zeilen bijzetten om de overwinning uit het vuur te slepen. Tadic zat na zijn wissel vrijwel geen moment in de dug-out, maar meldde zich aan de zijlijn om zijn ploeggenoten aan te sturen. Schreuder prees de Serviër daarvoor na afloop, maar Gorter is duidelijk totaal niet te spreken over het gedrag van zijn aanvoerder. De reservedoelman ziet het coachgedrag van Tadic op de beelden hoofdschuddend aan en lijkt tegenover medebankzitter Maarten Stekelenburg zijn afkeuring uit te spreken.

Donderstraal Gorter maar direct uit de selectie. Beetje rare gebaartjes over Tadic aan het maken, die fanatiek zijn teamgenoten staat te coachen. Wat een idioot. pic.twitter.com/vzk42AOLp4 — MP (@swammertj) October 8, 2022

Schreuder vindt niet dat Tadic rustig op de bank moest blijven zitten. "Nee, dat hoef ik niet tegen Dusan te zeggen", aldus de coach van Ajax op de persconferentie. "Hij is de aanvoerder van Ajax. Als je kijkt wat hij tot nu toe heeft gepresteerd voor de club. Dat komt ook door zijn emotie. Het is ook zijn karakter waardoor hij zo goed is geworden. Als mensen dat naar het negatieve willen vertalen, dan is dat hun probleem en niet de mijne."

Hedwiges Maduro noemt het 'raar om te zien' dat Tadic zich zo nadrukkelijk mengde. "Of de staf dit wil? Alleen als je het strijdplan kent, wat de trainers willen", zei de analist van ESPN na afloop. "Je hebt zoveel assistenten, die het ook kunnen doen. Ik snap dat het beleving is, en ik weet ook niet wat hij coacht, wat hij allemaal zegt. Misschien zegt hij alleen maar 'kom op', maar het is natuurlijk wel een raar beeld om te zien, als je zoveel coaches hebt, en je aanvoerder staat langs de lijn druk mee te leven."