Tottenham Hotspur blijft dankzij Kane in het spoor van Manchester City

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 20:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:41

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond een minimale uitzege geboekt op Brighton & Hove Albion. Harry Kane was op aangeven van Heung-min Son na twintig minuten verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Door de overwinning komt de ploeg van manager Antonio Conte op drie punten van koploper Manchester City. Arsenal, dat tweede staat met 21 punten, komt zondag nog in actie tegen Liverpool.

Antonio Conte voerde vier wijzigingen door ten opzichte van het gelijkspel met Eintracht Frankfurt in de Champions League van afgelopen dinsdag. Onder meer Yves Bissouma maakte zijn opwachting tegen zijn oude club, terwijl Richarlison en Ivan Perisic het moesten doen met een plek op de bank. Roberto Di Zerbi debuteerde vorige week als manager van the Seagulls met een knap gelijkspel tegen Liverpool (3-3). Het mag geen verrassing heten dat Leandro Trossard, die in dit duel goed was voor een hattrick, net als Joël Veltman kon rekenen op een basisplaats.

Son ?? Kane De tandem Heung-min Son - Harry Kane zorgen voor de voorsprong van Tottenham op bezoek bij Brighton & Hove Albion. ?? Live: https://t.co/9j7xac84QS#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #BHATOT pic.twitter.com/ryMsTTdjjd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 8, 2022

Tottenham domineerde in de openingsfase het balbezit, het leidde tot scoringskansen voor Son en Rodrigo Bentancur. Aan de overzijde liet de thuisploeg zich ook gelden via Danny Welbeck, die zijn schot rakelings voorlangs zag gaan. De tandem Son en Kane nam de bezoekers vervolgens bij de hand. Son leek na een afgeslagen hoekschop voor een poging op doel te gaan, waarna de aanvoerder van the Spurs alert reageerde door de 0-1 van dichtbij tegen de touwen te koppen.

Brighton knokte zich in het vervolg van de eerste helft meer in de wedstrijd. Het leverde de thuisploeg enkele serieuze mogelijkheden op. Zo zag Lewis Dunk zijn kopbal rakelings over de lat gaan, terwijl Solomon March slechts enkele centimeters naast de paal schoot. De ploeg van Conte wist de grip op de wedstrijd in het tweede bedrijf te herpakken, waardoor Brighton minder vaak gevaar kon stichten voor het doel van Hugo Lloris. Son dacht het duel ruim een kwartier voor tijd in het slot te gooien door de bal fraai in de lange hoek te krullen. Door goed stappen van Veltman stond de aanvaller echter nipt buitenspel. Het kon de vreugde bij Tottenham niet verstieren, want de uitzege kwam hierna niet meer in gevaar.