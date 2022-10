Bayern en Dortmund delen de punten na fenomenale comeback in minuut 95

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 20:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:41

Bayern München heeft zaterdagavond in der Klassiker op pijnlijke wijze een voorsprong uit handen gegeven. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van Julian Nagelsmann als winnaar uit de strijd zou komen, maar dankzij treffers in de 74ste en 95ste minuut kwam Borussia Dortmund toch nog langszij: 2-2. Door de puntendeling blijven Bayern en Dortmund met zestien punten steken op de derde en vierde plek in de Bundesliga.

Dayot Upamecano speelde naast Matthijs de Ligt in het centrum van de defensie, terwijl Benjamin Pavard en Alphonso Davies de flanken bestreken. De Franse rechtsback kreeg van Nagelsmann de voorkeur boven Noussair Mazraoui. Laatstgenoemde moest genoegen nemen met een plek op de bank naast voormalig ploeggenoot Ryan Gravenberch. Trainer Edin Terzic gunde Donyell Malen, die in het gewonnen Champions League-duel met Sevilla (1-4) nog op de bank zat, een basisplek.

?? 0-2 door Leroy Sané



Leroy Sané zet de bezoekers op een comfortabele voorsprong. Weet Borussia Dortmund de spanning nog terug in de wedstrijd te brengen of wordt het een eenvoudige overwinning voor Bayern?



??https://t.co/1aQsSh3dip#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #BVBFCB pic.twitter.com/E5bPmL7RD0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 8, 2022

Waar Bayern de druk normaal gesproken vanaf het eerste fluitsignaal flink opvoert, hield der Rekordmeister zich ditmaal in tijdens de openingsfase. Ook Dortmund kon niet direct een doorbraak vinden in de Beierse defensie, die halverwege het eerste bedrijf voor het eerst serieus in actie moest komen. Malen kreeg een schietkans vanaf de rechterkant van het strafschopgebied, maar het schot dat volgde verdween via het been van De Ligt naast. Na een half uur spelen kreeg Raphaël Guerreiro de grootste kans tot dan toe: de linksback dwong doelman Manuel Neuer tot het maken van een redding met een schot van randje zestien.

De score werd enkele minuten later aan de overzijde geopend. Na een razendsnelle aanval over de linkerflank bereikte Jamal Musiala Goretzka in het strafschopgebied. Laatstgenoemde plaatste de bal vervolgens op overtuigende wijze in de linkerbenedenhoek: 0-1. De tweede treffer viel ruim zeven minuten na rust. Opnieuw fungeerde Musiala als aangever en bediende hij ditmaal Sané. De buitenspeler nam de bal na een fraaie steekpass nog enkele stappen mee en rondde vervolgens koelbloedig af: 0-2.





?? Borussia Dortmund slaat terug! Youssoufa Moukoko zet de 1-2 op het scorebord en brengt de spanning terug in de wedstrijd! Pakt Dortmund nog een resultaat? ??https://t.co/1aQsSh3dip#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #BVBFCB pic.twitter.com/gwIbpBwQ9Y — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 8, 2022

Halverwege de tweede helft kreeg Bayern een uitgelezen mogelijkheid op een nieuw doelpunt, maar het ontbrak Musiala aan scherpte in de afronding. Mede door de misser behield Dortmund enige hoop op een positief resultaat. De spanning kwam een kwartier voor tijd volledig terug in de wedstrijd, toen Moukoko de aansluitingstreffer aantekende. De aanvaller ontving de bal van Anthony Modeste en verschalkte Neuer in de linkerhoek: 1-2. In het restant van de wedstrijd ging Dortmund nog op zoek naar de gelijkmaker en moest Kingsley Coman nog met een rode kaart (tweemaal geel) van het veld. De thuisploeg wist optimaal te profiteren van het numerieke overwicht, want in minuut 95 kopte Modeste bij de tweede paal de 2-2 nog binnen.