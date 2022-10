Schreuder: ‘Dat jullie dat niet willen zien, dat is voor mij geen probleem’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 19:27 • Jeroen van Poppel

Alfred Schreuder benadrukt na de moeizame zege van Ajax bij FC Volendam (2-4) dat zijn elftal nog altijd in ontwikkeling is. De trainer van de Amsterdammers zag zijn elftal 75 minuten lang 'prima' spelen, maar vervolgens behoorlijk instorten. "Na de 1-3 deden we het natuurlijk niet goed. Aan die organisatie moet snel wat gebeuren", aldus Schreuder tegenover ESPN.

Nadat die genoemde 1-3 viel stond FC Volendam binnen no-time nog twee keer vrij voor Ajax-doelman Remko Pasveer, zag ook Schreuder. "Als ik nu naar vandaag kijk, dan was het moeizaam, maar dat heeft puur met vertrouwen te maken", aldus de coach. "Dat heeft ook te maken met wat dinsdag gebeurd is", doelt hij op de pijnlijke 1-6 afstraffing tegen Napoli. "Dat blijft in het hoofd, dat gaat er niet zo makkelijk uit. Bij 1-3 hoeft er niks aan de hand te zijn, maar dan moet iedereen wel zijn ding doen. Bij 2-3 wordt het natuurlijk wat spannender."

Uiteindelijk zorgde Davy Klaassen met de 2-4 in blessuretijd voor bevrijding bij Ajax. "Een wedstrijd met ups en downs", vindt Schreuder, die ook voldoende aanknopingspunten zag. "De eerste helft waren we wat zoekende, ik denk dat we gaandeweg wel wat beter in de wedstrijd kwamen. We creëerden ook wel grote kansen, al kregen we die ook tegen. Het eerste half uur na rust speelden we echt heel goed. Bij een 0-3 stand moet die wedstrijd normaal gesproken in het slot zitten. Na de 1-3 lijkt het alsof we weer veel minder vertrouwen hebben. Dat zie je ook terug, en dan krijgen zij meteen nog twee grote kansen om te scoren."

Ajax toonde zich bij vlagen uiterst kwetsbaar in de omschakeling, maar Schreuder is niet ontevreden over zijn defensie. "Je loopt altijd tegen counters aan bij Ajax, dat zal altijd gebeuren. We zijn nog steeds een team dat zich aan het ontwikkelen is, dat gaat met ups en downs. Drie weken geleden was alles goed. Maar ik weet waar we vandaan komen. Dat jullie dat niet weten, of niet willen weten, dat is voor mij geen probleem. Ik kijk naar wat de realiteit is en waar ik mee te maken heb." De coach doelt op de vele wisselingen die afgelopen zomer bij Ajax plaatsvonden, waardoor veel nieuwe spelers moeten worden ingepast.

Schreuder over Tadic

Schreuder haalde Dusan Tadic tegen Volendam na een uur spelen naar de kant. De aanvoerder ontpopte zich vervolgens tot een soort assistent-coach door zeer nadrukkelijk te gaan coachen aan de zijlijn. Schreuder vindt dat geen enkel probleem. "Hartstikke goed hoe hij het beleeft. Hij is een absolute prof, een winnaar. Ik denk dat het uitstekend is hoe hij het elftal wil helpen."