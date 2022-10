Ontevreden Daley Blind heeft geen trek in vragen: ‘Jij wil dat ik ga wijzen’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 19:20 • Mart van Mourik

Daley Blind kijkt niet met een tevreden gevoel terug op de 2-4 overwinning van Ajax op FC Volendam. Lange tijd was er voor de Amsterdammers geen vuiltje aan de lucht, totdat doelman Remko Pasveer een kwartier voor tijd in de fout ging en de wedstrijd kantelde. Voor de camera van ESPN geeft de verdediger na afloop van het Eredivisie-duel aan dat hij er vooral van baalt dat ‘afspraken binnen het team’ niet nagekomen worden.

“Ik denk dat er tot de 0-3 niks aan de hand was”, vertelt Blind in gesprek met verslaggever Vincent Schildkamp. “Daarna raakten we de controle kwijt. Ik maak me geen zorgen, maar zoals we sukkelen de laatste tijd... We verkeren niet in grootse vorm op dit moment en dan kan een ‘tikje’ als de 1-3 blijkbaar al voor moeilijkheden zorgen in dit elftal. Je moet je vasthouden aan bepaalde regels die je maakt met elkaar. Of je nou goed of slecht speelt, je moet op die regels terug kunnen vallen. Dat zijn zaken waar we kritisch op kunnen zijn. Als je niet in vorm bent moet je terug naar de basis en dan is het nakomen van afspraken belangrijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Welke afspraken er dan precies niet worden nagekomen, wil Blind niet zeggen. “Dat hoef ik hier niet te vertellen, want de trainer zal dat morgen ongetwijfeld aan de hand van beelden laten zien in de kleedkamer. Er gebeurt veel in een wedstrijd en situaties veranderen: op een gegeven moment hadden we ook vijf wissels. Dan verandert er een hoop en als je dan ook nog een ‘tikje’ krijgt met de 1-3, waar we eigenlijk niet van in paniek moeten raken, dan zie je toch dat we het als team blijkbaar heel moeilijk hebben.” Wanneer Schildkamp blijft vragen naar de besproken thema’s in de kleedkamer, reageert Blind ogenschijnlijk lichtgeprikkeld.

“Het lijkt me duidelijk dat de sfeer niet optimaal was, maar wat we binnenskamers bespreken houd ik tussen ons. We hebben genoeg ervaren jongens die elkaar de waarheid kunnen zeggen en die doen dat ook.” Schildkamp blijft doorvragen, maar Blind weigert in te haken: “Zijn volwassen jongens ook in staat om dingen tegen anderen te kunnen zeggen als de eigen prestaties niet goed zijn?” Blind: “Ik weet niet waar je naartoe wil, maar ik zeg de hele tijd dat we elkaar de waarheid zeggen. Blijkbaar wil je dat ik met vingers ga wijzen. Ik weet niet zo goed wat je wil horen eigenlijk. We hebben het er gewoon over en je bespreekt wedstrijden. Het is gewoon een moeilijke fase en daar moeten we als team uitkomen”, aldus de centrumverdediger van dienst.