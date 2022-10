Gedrag van Tadic leidt tot verbazing bij Maduro: ‘Dit is raar om te zien’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Ajax won zaterdag met de hakken over de sloot op bezoek bij FC Volendam (2-4). Dusan Tadic stond in de hectische eindfase niet meer op het veld, maar kwam alsnog in de spotlights door zeer nadrukkelijk te coachen aan de zijlijn. Hedwiges Maduro verbaast zich enigszins over het gedrag van de aanvoerder. "Het is raar om te zien", aldus de analist van ESPN.

"Wil je dit als staf?", vraagt Maduro zich af. Tadic werd na een uur spelen gewisseld voor Davy Klaassen. Kort daarna bracht Brian Brobbey de stand op 0-3, waardoor er geen vuiltje aan de lucht leek voor Ajax. Toch kwam de zege in de slotfase behoorlijk in gevaar, toen Volendam terugkwam tot 2-3. Ajax moest alle zeilen bijzetten en ook Tadic wilde zijn steentje bijdragen door zijn ploeg vanaf de zijkant aan te sturen. Opvallend was dat Alfred Schreuder daar enigszins passief naast stond. De trainer zei na afloop geen probleem te hebben met het coachen van Tadic. "Hartstikke goed hoe hij het beleeft", aldus Schreuder. "Hij is een absolute prof, een winnaar. Ik denk dat het uitstekend is hoe hij het elftal wil helpen."

"Of de staf dit wil? Alleen als je het strijdplan kent, wat de trainers willen", zegt Maduro. "Je hebt zoveel assistenten, die het ook kunnen doen. Ik snap dat het beleving is, en ik weet ook niet wat hij coacht, wat hij allemaal zegt. Misschien zegt hij alleen maar 'kom op', maar het is natuurlijk wel een raar beeld om te zien, als je zoveel coaches hebt, en je aanvoerder staat langs de lijn druk mee te leven."

Dit zegt wel genoeg toch? pic.twitter.com/gUzLxg7C13 — Pak Schaal (@pakschaal) October 8, 2022

"We moeten het ook niet groter maken dan het is, maar het is raar om te zien. We hebben het ook met Cristiano Ronaldo gezien bij Portugal", zo doelt Maduro vermoedelijk op de EK-finale van 2016, waarin Ronaldo vroeg geblesseerd uitviel en zich vervolgens nadrukkelijk mengde aan de zijlijn. "Misschien weet Tadic wel wel wat er gezegd moet worden, maar het blijft raar om te zien. Ik zou zeggen: je hebt zoveel assistenten, die moeten dat doen."

Marciano Vink geeft op Twitter eveneens zijn mening over de situatie. "Bij een EK- of WK-finale kan ik me het voorstellen, zelfs bij een beslissende kwalificatiewedstrijd: meeleven, coachen en roepen... Maar FC Volendam-uit, laat dat gewoon aan de trainers", klinkt het stellig. S