Enorme blunder helpt Atlético Madrid aan zeer benauwde overwinning

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 18:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:41

Atlético Madrid heeft in eigen huis met moeite weten af te rekenen met Girona. Los Colchoneros wonnen met 2-1 dankzij een dubbelslag van Ángel Correa. De aansluitingstreffer van Rodrigo Riquelme deed daar niets meer aan af. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Diego Simeone naar de vierde plek in LaLiga.

Correa bracht de supporters in Madrid al na vijf minuten aan het juichen. Op aangeven van Antoine Griezmann, die een subtiel balletje in huis had, werd Correa bij de tweede paal gevonden. De Argentijn tikte het leer vervolgens probleemloos in het doel: 1-0. Nog voor rust had Matheus Cunha voor de 2-0 kunnen zorgen. De Braziliaan ontving een pass in het zestienmetergebied, maar zag zijn poging door Girona-doelman Martín Juan Carlos worden tegengehouden. Namens de bezoekers was Yangel Herrera gevaarlijk in de blessuretijd van de eerste helft. De Venezolaan dacht te scoren met een kopbal, maar zag zijn poging net naast gaan.

Een vroege voorsprong voor Atlético Madrid ?? Ángel Correa is de doelpuntenmaker ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiGirona pic.twitter.com/wvwqGxPhfZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2022

Drie minuten na rust was het wederom Correa die scoorde namens Atlético en daar ging een enorme blunder van Juan Carlos aan vooraf. De doelman dacht genoeg tijd en ruimte te hebben om de bal aan een ploeggenoot kwijt te kunnen, maar Correa bewees het tegendeel. De aanvaller pikte de bal op en schoot de bal met links achter de verbouwereerde doelman. Toch bracht Riquelme een half voor voor tijd de spanning terug in de wedstrijd.

Zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied werd aangeraakt, waardoor Jan Oblak kansloos was: 2-1. Op een poging van Aleix Garcia kon Oblak zich een kwartier voor tijd wel onderscheiden. Cristhian Stuani dacht in minuut 87 de Sloveense doelman wel te passeren. Uit een hoekschop kopte de Uruguayaan echter op de lat. Ook in de acht minuten aan blessuretijd wist Girona niet meer op gelijke hoogte te komen. De ploeg van trainer Michel blijft daardoor op de dertiende plek steken.

Een cadeautje voor Ángel Correa, die Atleti met zijn tweede op 2-0 zet ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiGirona pic.twitter.com/VbJqmMpWM6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2022