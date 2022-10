Blunderende Pasveer en uiterst kwetsbaar Ajax komen goed weg in Volendam

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 18:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:34

Ajax heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Volendam was er zeventig minuten lang geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Alfred Schreuder, die in de slotfase plotseling toch nog moest vrezen voor puntenverlies. Uiteindelijk trokken de Amsterdammers de zege over de streep: 2-4. In de slotfase van de wedstrijd dacht Henk Veerman de 3-3 aan te tekenen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna stelde invaller Davy Klaassen de zege veilig.

Ondanks de pijnlijke 1-6 nederlaag in het Champions League-duel met Napoli besloot Schreuder om geen personele wijzigingen door te voeren. Wel greep de keuzeheer in door middel van enkele positiewisselingen. Met als doel de opbouw van achteruit te versoepelen schoof Daley Blind naar het centrum, waardoor Calvin Bassey als linksback speelde. Voorin mocht Dusan Tadic het ditmaal laten zien vanaf de linkerkant, terwijl Steven Berghuis de rechterflank bestreek. Mohammed Kudus gaf invulling aan de spitspositie; Steven Bergwijn startte als nummer 10.

Positiewijzigingen Schreuder werpen z'n vruchten af: Calvin Bassey kopt Ajax met zijn eerste Eredivisie-goal op 0-2 in Volendam ??#volaja pic.twitter.com/5EP0Jxnz30 — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2022

Na een slordige openingsfase, waarin de amusementswaarde voor de neutrale toeschouwer beperkt was, werd de ban na ruim een kwartier spelen gebroken. Berghuis had een fraaie passeerbeweging in huis en stuurde Oskar Buur het bos in, waarna de inglijdende Brian Plat de bal vervolgens op zijn hand kreeg. Arbiter Allard Lindhout gaf Ajax een strafschop, die op overtuigende wijze werd benut door Tadic. Het was de eerste treffer van het seizoen voor de Serviër. In de tien minuten die volgden kreeg Kudus driemaal de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar het ontbrak de gelegenheidsspits aan scherpte en fortuin in de afronding.

Het dappere Volendam mocht via enkele uitbraken lange tijd hopen op de gelijkmaker. Zo kreeg Gaetano Oristanio na een snelle uitbraak een schotkans vanaf de rand van het zestienmetergebied en had de middenvelder in de 29ste speelminuut met een kopbal voor de 1-1 kunnen zorgen. In beide gevallen wist Oristanio zijn kansen niet te verzilveren. Ajax maakte zes minuten voor het rustsignaal de bevrijdende tweede treffer. Berghuis had een afgemeten voorzet in huis op Bassey, die bij de tweede paal volledig werd vrijgelaten en van dichtbij binnenknikte: 0-2.

In het tweede bedrijf kreeg Ajax vrij snel een mogelijkheid om de voordelige marge te vergroten. Na een teruglegbal van Timber hoopte Berghuis met een geplaatst schot af te ronden, maar zijn inzet raakte de paal. Na ruim een uur spelen viel de 0-3 alsnog. Brian Brobbey, die op dat moment pas drie minuten binnen de lijnen stond, schoot in de korte hoek raak met een verwoestend schot. De invaller werd bediend door Timber. De Volendamse vechtlust verdween overigens zeker niet na het nieuwe tegendoelpunt.

Ruim een kwartier voor tijd keerde de hoop op een positief resultaat terug voor Volendam, dat door een blunder van Remko Pasveer in het zadel werd geholpen. De doelman dook over het houdbaar ogende schot van Zeefuik heen: 1-3. De thuisploeg rook bloed na de treffer en kreeg via Daryl van Mieghem en Henk Veerman direct twee levensgrote kansen, al konden zij hun respectievelijke kansen niet verzilveren. De aansluitingstreffer volgde in de 86ste minuut. Zeefuik kon vanaf de linkerkant van het strafschopgebied afleggen op Eiting, die op de rand van de zestien in alle vrijheid kon binnenschieten: 2-3. Zelfs de gelijkmaker leek er nog te komen; de goal van Veerman werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In de slotminuut zette invaller Klaassen de eindstand op het scorebord: 2-4.