Chelsea kent weinig moeite met Wolverhampton; Ziyech krijgt acht minuten

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 17:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:13

Chelsea heeft zaterdagmiddag zonder al te veel moeite gewonnen van Wolverhampton Wanderers. Op Stamford Bridge werd het 3-0 voor de Londenaren dankzij doelpunten van Kai Havertz, Christian Pulisic en Armando Broja. Door de overwinning doet Chelsea goede zaken in de Premier League en staat het nu op de vierde plek.

Chelsea-manager Graham Potter begon zaterdagmiddag met Hakim Ziyech op de bank. De ex-Ajacied kwam dit Premier League-seizoen tot slechts één basisplaats en één invalbeurt van ruim een half uur. Kepa Arrizabalaga startte net als in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan (3-0 winst) onder de lat bij de thuisploeg. Daardoor lijkt Potter de doorgaans bewierookte Edouard Mendy voorlopig als tweede keeper aan te wijzen. Aan de kant van Wolverhampton begon Diego Costa in de basis, die daarmee terugkeerde in het stadion waar hij met Chelsea twee keer de Premier League won.

De Londenaren waren de bovenliggende partij in het eerste bedrijf, maar profiteerden daar pas in de extra tijd van de eerste helft van. Het was Havertz, die wederom als valse spits speelde, die de openingstreffer maakte. Mason Mount vond de Duitser met een strakke voorzet bij de tweede paal, waarna Havertz met een kopbal de half uitkomende José Sá wist te kloppen: 1-0. Kort na rust verdubbelde Pulisic de voorsprong dankzij – wederom – een assist van Mount. De Amerikaan zocht de combinatie met de ex-middenvelder van Vitesse, waarna Pulisic oog in oog met Sá niet faalde: 2-0.

Wolverhampton wist dat het een moeilijke klus te klaren had en probeerde via onder meer Adama Traoré en Daniel Podence nog wel voor gevaar te zorgen, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Hee-Chan Hwang probeerde het nog wel met een schot, waar Kepa geen grote moeite mee had. Potter bracht ex-Vitessenaar Broja voor Mount, terwijl Ziyech pas in minuut 87 zijn entree op het veld maakte. De Marokkaans international zag hoe Broja er in de slotfase nog 3-0 van maakte met een fraai schot in de rechteronderhoek.