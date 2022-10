Haaland verlengt doelpuntenreeks bij overtuigende thuiszege van City

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 17:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:01

Manchester City heeft zaterdagmiddag een comfortabele thuiszege in de Premier League geboekt. The Citizens hadden geen kind aan Southampton en wonnen dankzij João Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez en Erling Braut Haaland overtuigend met 4-0. Door de overwinning neemt City de koppositie in ieder geval tijdelijk over van Arsenal, dat zondag in eigen huis in actie komt tegen Liverpool.

Josep Guardiola had tegen Southampton een basisplaats ingeruimd voor Nathan Aké, die in het gewonnen Champions League-duel met FC Kopenhagen (5-0) van afgelopen woensdag nog de gehele wedstrijd op de bank bleef. Kevin De Bruyne en Foden keerden eveneens terug in de basis. De bezoekers lieten vanaf het eerste fluitsignaal blijken naar het Etihad Stadium te zijn gekomen om de schade te beperken. City begon fel en deelde direct een eerste wapenfeit uit via Mahrez.

Southampton was in het eerste bedrijf nauwelijks bij machte om over de middenlijn te komen. Haaland was de afgelopen acht duels van City trefzeker en leek deze reeks zaterdagmiddag al snel te verlengen, toen hij werd vrijgespeeld voor doelman Gavin Bazunu. De Noorse doelpuntenmachine passeerde de sluitpost van Southampton, maar moest toezien hoe de bal via de binnenkant van de paal weer terug in het spel kwam.

Na een kleine twintig minuten was de verdiende voorsprong voor de thuisploeg wel een feit. Cancelo kon opstomen op de linkerflank, legde vervolgens zijn directe tegenstander James-Ward Prowse in de luren met een kapbeweging om hierna knap in de lange hoek doel te treffen: 1-0. Met een half uur op de klok wist Foden de marge te verdubbelen. De aanvaller stuitte in eerste instantie nog op Bazunu, waarna hij de bal een tiental seconden later op aangeven van De Bruyne over de uitkomende doelman stifte: 2-0.

Southampton bleek niet in staat om in aanvallend opzicht een vuist te maken. The Saints hadden zich voorgenomen om sterker aan de tweede helft te beginnen, echter gooide Mahrez het duel al snel in het slot. De Algerijns international werd aangespeeld door Rodri en vond vervolgens met een fraaie volley de lange hoek: 3-0. De ploeg van Guardiola liet de teugels hierna vieren, al ging Haaland nog op jacht naar een doelpunt. De spits had meerdere grote kansen laten liggen, maar kon uiteindelijk toch meedelen in de feestvreugde. De spits liep zichzelf goed vrij en drukte op aangeven van Cancelo beheerst af: 4-0.