Frimpong schittert met twee doelpunten en bezorgt Xabi Alonso droomdebuut

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:35

Xabi Alonso is uitstekend begonnen aan zijn avontuur bij Bayer Leverkusen. De trainer zag zijn ploeg met 4-0 winnen van Schalke 04 dankzij doelpunten van Moussa Diaby, Jeremie Frimpong (tweemaal) en Paulinho. Namens RB Leipzig wist Christopher Nkunku een punt te redden bij FSV Mainz (1-1), terwijl Eintracht Frankfurt verrassend met 3-0 onderuitging bij hekkensluiter VfL Bochum van trainer Thomas Letsch.

Bij Leverkusen begon naast Frimpong ook Mitchel Bakker in de basiself. Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven begonnen op de bank bij Die Werkself. Leverkusen had te maken met de nodige aanvallende afwezigen. Zo waren Florian Wirtz, Karim Bellarabi en Serdar Azmoun niet van de partij. Aan de kant van Schalke begon Thomas Ouwejan op de bank, terwijl Sepp van den Berg langere tijd afwezig zal zijn vanwege zijn zware knieblessure. Ex-VVV'er Maya Yoshida begon wel in de basis van de club uit Gelsenkirchen.

?? Jeremie Frimpong bezorgt Xabi Alonso droomdebuut De rechtsback zette de 2-0 en 3-0 voor Bayer Leverkusen op het scorebord tegen Schalke 04. Hiermee lijken de punten binnen voor de debuterende trainer. #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/hj7BlPBFQc — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 8, 2022

Nadat Diaby met een schot net naast de paal bijna voor de openingstreffer zorgde, was Patrik Schick eveneens dicht bij het eerste doelpunt van de middag. De Tsjech zag zijn schot uit een gevaarlijke positie echter nog net van richting worden veranderd, waardoor een hoekschop resteerde. In minuut 38 was het wel raak voor het dominante Leverkusen. Robert Andrich bracht de bal bij Diaby en de pijlsnelle aanvaller scoorde fraai met een hard schot in het dak van het doel: 1-0. Drie minuten later liet ook Frimpong zich bejubelen. Fraai voorbereidend werk van Callum Hudson-Odoi zorgde ervoor dat Diaby de bal ontving. De pijnsnelle aanvaller gaf de bal vervolgens mee aan Frimpong, die de verre hoek vond: 2-0.

Aan het begin van de tweede helft bracht Schalke-trainer Frank Kramer Ouwejan in het veld, maar dat leek zijn ploeg niet meer te helpen. Zeven minuten na het begin van het tweede bedrijf gooide Leverkusen het duel namelijk in het slot en weer was het tandem Diaby-Frimpong daar verantwoordelijk voor. Een fraaie steekpass van Diaby vond Frimpong, die vrij voor het doel stond en de bal met een rollertje in de verre hoek plaatste: 3-0. Schick probeerde ook nog zijn doelpunt mee te pikken, maar zijn kopbal ter hoogte van de strafschopstip ging maar net over het doel van Schalke-doelman Alexander Schwolow. Paulinho zorgde in de slotfase nog voor het slotakkoord. De Braziliaan ontving de bal van Amine Adli, waarna de middenvelder eenvoudig afrondde in de linkeronderhoek: 4-0.