Edin Dzeko bereikt fraaie mijlpaal bij Serie A-debuut André Onana

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 16:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:15

Internazionale heeft na twee competitienederlagen op rij weer de weg naar boven gevonden in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi was op bezoek bij Sassuolo met 1-2 te sterk en klimt daardoor naar de zevende plaats. Edin Dzeko was met twee doelpunten de grote man bij de uitploeg en maakte met zijn eerste treffer zijn honderdste goal in de Serie A. André Onana maakte zaterdagmiddag zijn competitiedebuut voor Internazionale.

De doelman mocht al drie keer zijn opwachting maken in de Champions League, maar speelde nog geen duel in de Serie A voor de ploeg van Inzaghi. Stefan de Vrij zat voor de derde opeenvolgende competitiewedstrijd op de bank bij Internazionale. De ex-Feyenoorder moest in de wedstrijden tegen Udinese (3-1 verlies) en AS Roma (1-2 verlies) ook al genoegen nemen met een reserverol. Denzel Dumfries kon zaterdagmiddag wel op een basisplaats rekenen bij i Nerazzurri.

Dzeko doet het! ??

Denzel kopt door en Dzeko weet de bal nog net binnen te tikken, 1-0! ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/Vp8hTvlVK2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2022

De uitploeg domineerde in balbezit in de openingsfase van de wedstrijd en profiteerde daar na een kwartier spelen bijna van. Dumfries vond Lautaro Martínez in het strafschopgebied met een fijne voorzet, maar de Argentijn werkte de bal naast. Het duurde uiteindelijk tot de 44ste minuut voordat Dzeko de score opende voor Internazionale. Dumfries kopte de bal na een hoekschop van Hakan Çalhanoglu door richting de spits, die met een handige voetbeweging zijn honderdste treffer in de Serie A maakte: 0-1.

Sassuolo maakte na een kwartier spelen in de tweede helft de verdiende gelijkmaker. Het was linksback Rogério die met een geweldige voorzet Davide Frattesi een niet te missen kans gaf. De Italiaanse middenvelder volleerde de bal laag onder Onana door: 1-1. Andrea Consigli hield Sassuolo in eerste instantie met een geweldige redding op een kopbal van Martínez nog in de wedstrijd, maar uit de aanval die daarop volgde schoot Dzeko opnieuw raak. De Bosniër kroop weg uit de rug van Gian Marco Ferrari en kon de voorzet van Henrikh Mkhitaryan van dichtbij binnenkoppen: 1-2. Internazionale kwam in de slotfase nog tot wat kleine kansjes, maar de voorsprong werd niet meer uitgebreid.