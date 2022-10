Schreuder legt uit waarom hij Bassey naar linksbackpositie stuurt

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 16:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:03

Trainer Alfred Schreuder heeft tekst en uitleg gegeven bij de opstelling van Ajax. Hoewel de Amsterdammers in het Champions League-duel met Napoli hard onderuitgingen (1-6), voert de keuzeheer geen personele wijzigingen door voor de ontmoeting met FC Volendam. Wel heeft Schreuder achterin twee posities gewisseld: Daley Blind schuift naar het centrum, waardoor Calvin Bassey op de linksbackpositie staat.

“We willen vandaag kijken hoe Calvin het als linksback kan doen”, vertelt Schreuder in gesprek met ESPN. “We weten dat hij daar ook veel gespeeld heeft en hij zou een goede combinatie kunnen vormen met Tadic. We hebben gekeken naar ons eigen spel in de eerste fase van de opbouw en zag daarin te weinig ontwikkelingen. Je kan zeggen: verdedigend is Bassey goed in het centrum met Timber. Dat is natuurlijk ook zo, maar we willen het nu op deze manier zien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Of we verdedigend nu kwetsbaarder zijn? Kijk, als je heel goed bent aan de bal, dan word je ook verdedigend minder kwetsbaar”, vervolgt de oefenmeester. “We hebben nu wel een paar keer gezien dat sommige teams ons fel onder druk zetten en dat we daar niet goed mee omgingen.” Op de linksbackpositie heeft de trainer ook Owen Wijndal nog tot zijn beschikking, maar die is volgens Schreuder nog niet wedstrijdfit. “Wijndal is vier tot vijf weken niet beschikbaar geweest vanwege een enkelblessure. Hij is daarna weliswaar weer fit geworden, maar in de interlandperiode was hij vier dagen ziek. Hij is nog niet wedstrijdfit.”

Schreuder voert ondanks de forse nederlaag tegen Napoli geen wissels door in de basiself. “Ik speel met dezelfde elf namen omdat ik weet dat de jongens ook revanche willen. Het is natuurlijk niet goed wat we hebben laten zien tegen Napoli. We hebben nagedacht over ingrijpen, maar ik vind dit op een andere manier ingrijpen. Deze jongens hebben drie weken geleden nog fantastisch gespeeld. Iedereen kan er wat van vinden, maar ik bepaal”, besluit Schreuder.