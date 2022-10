Nagelsmann verwijst Gravenberch en Mazraoui tegen BVB weer naar de bank

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 17:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:43

Julian Nagelsmann heeft de opstelling van Bayern München voor de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund bekendgemaakt. Matthijs de Ligt kan op een basisplaats rekenen in het Signal Iduna Park, terwijl Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui het moeten doen met een plek op de bank. Der Klassieker begint zaterdagavond om 18.30 uur.

Aanvoerder Manuel Neuer staat onder de lat bij der Rekordmeister. Dayot Upamecano speelt naast De Ligt in het centrum van de defensie, terwijl Benjamin Pavard en Alphonso Davies de flanken bestrijken. De Franse rechtsback krijgt de voorkeur boven Mazraoui van Nagelsmann. De ex-Ajacied, die de Amsterdammers afgelopen zomer transfervrij inruilde voor Bayern, kwam dit seizoen tot dusver tot twee basisplaatsen in de Bundesliga.

Op het middenveld is ook geen plek voor Ryan Gravenberch. De elfvoudig Oranje-international moet Leon Goretzka en Marcel Sabitzer voor zich dulden in Dortmund. Gravenberch wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats in de competitie bij de Duitsers en kwam tot dusver tot zes invalbeurten. Jamal Musiala, die met zeven doelpunten en zes assists in twaalf wedstrijden uitstekend aan het seizoen is begonnen bij Bayern, staat op 10. Thomas Müller is niet helemaal fit en ontbreekt daarom zaterdagavond.

Voorin kiest Nagelsmann voor de snelheid en doelgerichtheid van Leroy Sané, Sadio Mané en Serge Gnabry. Mané is met zeven doelpunten in dertien wedstrijden prima begonnen aan zijn tijd in Duitsland. Naast Müller ontbreken ook verdediger Lucas Hernández en middenvelder Bouna Sarr wegens blessures. Fransman Kingsley Coman moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Sabitzer; Sané, Musiala, Gnabry; Mané