Schreuder houdt basiself intact, maar schuift met Tadic en Blind

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 15:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:43

De opstelling van Ajax is bekend voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Ten opzichte van het Champions League-duel met Napoli van dinsdag (1-6 nederlaag) voert Alfred Schreuder geen wijzigingen in zijn basiself door. De trainer puzzelt echter wel met zijn opstelling. Zo begint Daley Blind als centrumverdediger en Calvin Bassey als linksback, terwijl Dusan Tadic zich weer vanaf zijn vertrouwde positie als linksbuiten mag laten zien. In Volendam klinkt om 16.30 uur het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout.

Remko Pasveer verdedigt zaterdag zoals verwacht het doel van Ajax in het Kras Stadion. De 38-jarige keeper heeft voor zich te maken met (van rechts naar links) Devyne Rensch, Jurriën Timber, Daley Blind en Calvin Bassey. Laatstgenoemd tweetal wisselt dus van positie. Steven Bergwijn begint als nummer 10. De positie van Bergwijn links voorin wordt overgenomen door Dusan Tadic. Op het middenveld moeten Kenneth Taylor en Edson Álvarez voor de controle zorgen.

Dusan Tadic begint dus vanaf de linkerflank en moet aanvalsleider Mohammed Kudus van aanvoer voorzien. Voor Brian Brobbeuy is er opnieuw geen basisplaats Ajax stelde een week geleden teleur in de Eredivisie. In de eigen Johan Cruijff ArenA werd slechts een punt (1-1) gepakt tegen Go Ahead Eagles. Volendam was niet opgewassen tegen Fortuna Sittard: 2-0. De laatste keer dat Ajax in competitieverband in en tegen Volendam speelde was in 2008. De regerend landskampioen uit Amsterdam won destijds met 1-2.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Buur, Plat, Mbuyamba, Murkin; Mirani, Oristanio, Eiting; Douiri, Mühren, El Kadiri

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Taylor, Bergwijn; Berghuis, Kudus, Tadic

Correctie: in het eerdere artikel met de opstelling van Ajax stond Francisco Conceição per abuis als basisspeler genoteerd. Excuses voor het misverstand.