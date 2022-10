Onana stoot Handanovic van de troon en maakt Serie A-debuut

André Onana lijkt het volledige vertrouwen te hebben gewonnen van Simone Inzaghi. De van Ajax overgekomen doelman moest het tot dusver doen met speelminuten in de Champions League, maar staat zaterdagmiddag onder de lat in de uitwedstrijd tegen Sassuolo. Het is voor de Kameroener zijn debuut in de Serie A. Ook Denzel Dumfries behoort tot de startopstelling.

Het geduld van Onana werd in zijn eerste maanden als speler van Internazionale behoorlijk op de proef gesteld. De doelman kwam naar Milaan in de veronderstelling dat hij eerste doelman zou worden, maar zag Samir Handanovic plots zijn contract verlengen. De Sloveen liet de voorbije weken echter wat steken vallen, waardoor de keuze nu definitief op Onana is gevallen. De reserverol van Handanovic is opmerkelijk te noemen, daar hij al tien jaar de vaste doelman is onder de lat bij i Nerazzurri.

Inzaghi kan nog altijd niet beschikken over Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku, Dalbert, Alex Cordaz en Joaquín Correa. In tegenstelling tot de gewonnen Champions League wedstrijd tegen Barcelona keert Dumfries terug in het elftal. Ook Kristjan Asllani mag het vanaf het begin laten zien. Verder geeft Inzaghi de voorkeur aan Çalhanoglu en Federico Dimarco boven Henrikh Mkhitaryan en Robin Gosens. Lukaku wordt in de punt van de aanval nog altijd vervangen door Edin Dzeko.

Tot zaterdag stond Onana op drie officiële wedstrijden dit seizoen, terwijl Handanovic al acht keer onder de lat stond. Inter begeeft zich na acht wedstrijden in de Serie A op een teleurstellende negende plaats. De voorbije weken werd in competitieverband verloren van AS Roma en Udinese, waardoor de druk op Inzaghi enigszins is toegenomen. In de champions League werd woensdag dus wel met 1-0 gewonnen van Barcelona door een treffer van Çalhanoglu.

Opstelling Internazionale: Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Çalhanoglu, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko