Frenkie keert terug in wedstrijdselectie en kan rentree maken tegen Celta

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 13:39 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:48

Frenkie de Jong is hersteld van de hamstringblessure die hij opliep in de gewonnen interland tegen Polen (0-2). De middenvelder van Barcelona liet zich in de rust vervangen door bondscoach Louis van Gaal en verliet daarna het trainingskamp van Oranje. Inmiddels traint De Jong weer mee bij Barcelona en is hij fit genoeg bevonden om deel uit te maken van de wedstrijdselectie tegen Celta de Vigo van zondagavond. Memphis Depay ontbreekt nog altijd bij de Catalanen.

Het was eind september een interlandperiode om snel te vergeten voor Barcelona-trainer Xavi, die meerdere steunpilaren kwijtraakte. Naast De Jong en Depay raakten namelijk ook Héctor Bellerín, Jules Koundé, Ousmane Dembélé en Ronald Araújo geblesseerd tijdens interlandverplichtingen. Laatstgenoemde moest als gevolg van zijn kwetsuur geopereerd worden in Finland en mist naar alle waarschijnlijkheid het WK in Qatar met Uruguay dat over ruim zes weken begint.

De Jong is ‘honderd procent’ fit, zegt Xavi op de persconferentie. “Of hij gaat spelen zullen we zondag zien. Frenkie is iemand die het spel kan verdelen, het strafschopgebied kan bereiken, weinig ballen verliest en op meerdere posities kan spelen.” De trainer van de Catalanen geeft aan dat hij overweegt om de ex-Ajacied in het hart van de defensie te zetten. “Dat kan hij zeker. We hebben daarmee geëxperimenteerd in de voorbereiding en hij was daartoe in staat. We hebben alternatieven. Er zijn gelukkig veel veelzijdige spelers in onze ploeg. Maar het is zeker een optie, ja.”

LATEST NEWS | Frenkie de Jong is fit and in the squad for #BarçaCelta! pic.twitter.com/ozlPlNodQ2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2022

Na de blessures van De Jong en Depay gingen de blikken ook in Nederland meteen naar het mondiale eindtoernooi van aanstaande winter. Nu eerstgenoemde weer meetraint en minuten kan maken bij Barcelona, lijkt het afwachten in hoeverre Depay op tijd kan herstellen en weer wedstrijdfit kan worden vóór het Nederlands elftal het op 21 november opneemt tegen Senegal. De wedstrijden in de groepsfase tegen Ecuador en Qatar worden gespeeld op respectievelijk 25 en 29 november.

Van Gaal gaf op de persconferentie na de gewonnen interland tegen België (1-0) aan dat Oranje 'geen revalidatieoord' is, maar dat hij De Jong en Depay wel zou oproepen voor het WK als ze niet helemaal topfit zouden zijn. “Ze hebben zo veel betekend voor dit Nederlands elftal. Memphis heeft doelpunten gemaakt en assists gegeven. Frenkie is ook enorm belangrijk geweest. Door hem kunnen we onder de druk van de tegenstander uit voetballen", aldus de bondscoach. "Ik zal altijd een speciaal plekje overhouden voor hen."