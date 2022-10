Kevin De Bruyne krijgt United-shirt cadeau: ‘Moet ik deze verbranden?’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 12:54 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:55

Kevin De Bruyne heeft na de gewonnen stadsderby tegen Manchester United (6-3) wel een heel bijzonder cadeau overhandigd gekregen. De 31-jarige spelmaker van Manchester City ontving van Sam Kerkhofs, een Belgische presentator, namelijk een shirt van de aartsrivaal met zijn naam en rugnummer achterop. De Bruyne, die in de derby twee assists gaf op Erling Haaland, schoot vervolgens in de lach.

“Moet ik hem nu verbanden?”, vroeg de 93-voudig Belgisch international zich hardop af. Kerkhofs stak de draak met De Bruyne en legde hem de woorden ‘het is een droom’ in de mond. “De meeste dromen zijn bedrog, hé?”, reageerde de middenvelder lachend. De Belg ging echter wel degelijk met een United-shirt naar huis na de gewonnen derby. De Bruyne wisselde namelijk wedstrijdshirts met Cristiano Ronaldo, die negentig minuten op de bank zat bij de ploeg van Erik ten Hag.

??? “Do I burn it now?” ?? Kevin De Bruyne gets gifted a Man Utd shirt… pic.twitter.com/jHNFomqkha — ODDSbible (@ODDSbible) October 7, 2022

Volgens Manchester Evening News had de City-smaakmaker al vóór de wedstrijd aan Ronaldo gevraagd of hij zijn shirt na het duel mocht hebben. De Bruyne gaf een aantal weken geleden in gesprek met SPORTbible nog aan liever samen te willen spelen met de Portugees dan met Messi. “Ronaldo is, vergeleken met Messi, meer een typische spits. Messi is meer een spelmaker, wat ik ook ben. Geef mij dus maar een spits”, aldus de Belg.