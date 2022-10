The Telegraph: toptransfer van 100 miljoen lonkt voor Bellingham in 2023

Real Madrid mengt zich in de strijd om Jude Bellingham, zo weet The Telegraph te melden. De pas negentienjarige middenvelder van Borussia Dortmund moet een van de aankopen van de zomer van 2023 worden bij de Champions League-winnaar. Binnen Real-kringen wordt Bellingham omschreven als een 'jonge Galáctico', verwijzend naar de bijnaam voor spelers uit het verleden zoals de Braziliaanse Ronaldo, David Beckham en Zinédine Zidane. Er wordt in Spanje gerept over een 'nu of nooit'-aanbod vanuit Madrid.

De Koninklijke haalde in het recente verleden Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga naar Madrid en de technische leiding denkt dat Bellingham prima in dat rijtje past. De Engelsman zou op elke positie op het middenveld uit de voeten kunnen. Marca meldt dat Real vertrouwen heeft in de komst van Bellingham en dat de speler zelf een overstap naar de Spaanse grootmacht ook ziet zitten. De vermeende vraagprijs van honderd miljoen euro van Dortmund is voor Real naar verluidt geen probleem na afloop van dit seizoen.

Jude Bellingham! ?? De jonge Brit maakt het alleen nog maar erger voor Sevilla en zet zijn ploeg subtiel op 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #DOR pic.twitter.com/IGuGzvOmuw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 5, 2022

Bellingham wordt al meer dan een jaar intensief gevolgd door scouts van Real. De zeventienvoudig international van Engeland is daarnaast meermaals in verband gebracht met Manchester City, terwijl Chelsea en Liverpool zijn ontwikkeling in de Bundesliga ook volgen. Bellingham zette bij Birmingham City zijn eerste stappen in het betaald voetbal en het leek logisch dat de Premier League de volgende stap zou zijn. De jonge middenvelder koos medio 2020 echter voor het avontuur bij Dortmund.

De onder meer aan Real gelinkte Bellingham is bij afwezigheid van de geblesseerde Marco Reus aanvoerder bij Dortmund. De spelmaker staat dit seizoen op vier doelpunten en twee assists in twaalf optredens in alle competities. Bellingham was afgelopen woensdag de grote uitblinker bij BVB in de uitwedstrijd (1-4 overwinning) tegen Sevilla in de Champions League. Hij scoorde na een prachtige solo en was daarnaast verantwoordelijk voor een assist.