Goals & Gossip: Annekee Molenaar baart opzien bij Duitse pers met foto

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 10:56 • Laatste update: 11:25

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Evert Santegoeds stelt bij De Telegraaf dat Annekee Molenaar hard op weg is om 'de nieuwe Sylvie Meis' te worden in Duitsland. De vriendin van Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt werkt als model en heeft volgens de hoofdredacteur van Privé indruk gemaakt met een foto op Instagram. "Je kan wel zeggen dat zij de nieuwe Sylvie Meis aan het worden is", stelt Santegoeds. "De grootste showbizzmedia in Duitsland hebben haar helemaal ontdekt. Ze schrijven heel regelmatig over haar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bewuste foto waar Santegoeds op doelt.

Volgens Santegoeds duurt het niet lang voordat Molenaar in de voetsporen treedt van Meis. "Het begon bij Sylvie natuurlijk ook bescheiden. Een postorderbedrijf had haar als covermodel van de jaarlijkse catalogus. Vanaf dat moment kreeg de carrière van Sylvie vleugels. Het is eigenlijk wachten op de eerste grote fotoklus van Annekee. Ik geloof dat alle seinen op groen staan. Het Duitse publiek is in haar geïnteresseerd en ze heeft de media mee. Als ze die handig weet te bespelen, kan ze haar eigen carrière gaan bouwen. In Duitsland kan dat heel hard gaan, zoals je weet."

Annekee Molenaar is de dochter van advocaat en voormalig Ajax- en Feyenoord-speler Keje Molenaar en studeerde zelf ook rechten. "Het is een slimme meid, ze ziet er prachtig uit. Ik denk dat Duitsland dol op haar gaat worden", gaat Santegoeds verder. "Die buikspieren liegen er niet om", haakt presentator Wilson Boldewijn in als de bewuste Instagram-foto wordt getoond. Santegoeds: "Dat is niet mis natuurlijk. Dat zijn dingen waar mensen over praten, waardoor mensen nóg geïnteresseerder in haar raken. Dan gaat het rollen en voor je het weet ben je de nieuwe Sylvie."