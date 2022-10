Statistieken zeggen niet alles: ‘Vergelijking Gakpo met Haaland niet eerlijk’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 10:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:08

Wim Kieft is onder de indruk van Cody Gakpo. De aanvaller van PSV kende een stroeve start van het seizoen, maar de vorm lijkt inmiddels terug bij de buitenspeler. De analist denkt dat het naderende WK het ideale podium is voor de vleugelaanvaller om zich in de kijker te spelen bij Europese topclubs. Dat Gakpo qua statistieken kan wedijveren met Erling Braut Haaland zegt Kieft overigens niet zoveel.

"In het begin was het verwachtingspatroon heel hoog", doelde Kieft vrijdagavond in Veronica Offside op de opgeleefde Gakpo. "En in die twee wedstrijden (tegen AS Monaco en Rangers in de voorronde van de Champions League, red.), daar verwachtte je wel van dat hij het zou gaan doen. En dat lukte niet. Maargoed, hij pakt het wel weer goed op. En die goal die hij maakt (de 0-3 tegen FC Zürich, red.), dat vond ik echt een geweldige lichaamsbeweging. Dat wordt een geweldige speler." Gakpo schudde een verdediger van de Zwitsers met een handige beweging van zich af, om vervolgens van net buiten de zestien raak te schieten.

Most goals + assists across all competitions in top-flight European football this season: ? 22 - Erling Haaland (19G, 3A) ? 22 - Cody Gakpo (12G, 10A) Cody is cooking. ????? pic.twitter.com/HGS80WA3X5 — Squawka (@Squawka) October 6, 2022

"Kijk, er komt nu een WK aan. Hij wordt helemaal de man bij PSV, hij gaat het echt helemaal pakken, vermoed ik", voorspelt Kieft. "Wel een leuke test volgende week tegen Arsenal. Dan kan hij misschien die stap (naar een club als Leeds United, red.) overslaan." Presentator Wilfred Genee trok daarna de vergelijking met de 22-jarige Erling Braut Haaland, die een jaar jonger is dan Gakpo. Net als de PSV'er was de aanvaller van Manchester City betrokken bij maar liefst 22 doelpunten: negentien treffers en drie assists. Gakpo scoorde twaalf keer en tekende voor tien assists. De Noorse superster had daar overigens wel drie duels minder voor nodig.

Kieft vindt het ondanks de indrukwekkende statistieken niet heel erg handig om Gakpo te vergelijken met Haaland. "Maar dat is niet eerlijk", aldus de voormalig aanvaller. "Haaland is gewoon een monster. Letterlijk en figuurlijk. Dat is hij toch man, Jezus mina. Hoeveel heeft hij er nou gemaakt de laatste weken? Hij zit in een andere flow dan Cristiano Ronaldo. En toch hadden veel mensen twijfels of hij wel paste bij het spel van Manchester City. Omdat er altijd zo weinig ruimte is. Maar Haaland is ook zó geweldig in de zestien meter, man. Dat is echt niet normaal."