Willem II baalt en verontschuldigt zich voor ‘inktzwarte avond’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:05

Willem II heeft zich verontschuldigd voor de gebrekkige communicatie tijdens de uit de hand gelopen derby tegen FC Den Bosch. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie werd vrijdagavond verschillende keren stilgelegd toen supporters vuurwerk afstaken en op het veld gooiden. Ook was er een confrontatie in het uitvak tussen supporters van Willem II en Den Bosch. De Tilburgers betreuren de zaak en zeggen alles in het werk te stellen om de daders op te sporen.

De uitsupporters van Den Bosch misdroegen zich voortdurend door vuurwerk op het veld te gooien en raakten vervolgens – toen het duel al voor de tweede keer was gestaakt – slaags met de thuisfans van Willem II. De ME voelde zich genoodzaakt het vak met Den Bosch-fans te ontruimen. Onderweg naar Tilburg waren al enkele supportersbussen van de weg gehaald en teruggestuurd naar Den Bosch. De wedstrijd werd uiteindelijk om 21.45 uur na een lange onderbreking hervat, waarna de bezoekers met 1-2 zegevierden.

"Na overleg tussen beide clubs, het Openbaar Ministerie, de gemeente Tilburg en de politie werd besloten dat in het belang van de algehele veiligheid het de meest verstandige keuze was om de supporters van FC Den Bosch terug naar huis te sturen en de wedstrijd daarna eventueel uit te spelen", laat Willem II weten in een reactie. "Een leeg bezoekersvak was een voorwaarde om de wedstrijd uit te spelen. Omdat vooraf onduidelijk was hoeveel tijd het ontruimen van het bezoekersvak in beslag zou nemen en omdat de ontruiming door vele FC Den Bosch-supporters werd bemoeilijkt, werd aanvankelijk nog niets gecommuniceerd om eventuele escalatie van de situatie te voorkomen."

Excuses

Uiteindelijk lukte het de ME om de fans terug de bussen in te krijgen, waarna het duel kon worden hervat. "Op het moment dat de laatste FC Den Bosch-supporters hun weg naar de bus vonden, ontstond een betere indicatie van het moment waarop de wedstrijd hervat kon worden. Daarop heeft de club middels de stadionspeaker en social media alle aanwezigen in het stadion geïnformeerd. Onze excuses voor de late informatie over de gang van zaken. De gemeente Tilburg, het Openbaar Ministerie, de politie, FC Den Bosch en Willem II trekken de komende periode gezamenlijk op om het verloop van de avond te evalueren."

Willem II zegt alles in het werk te stellen om te achterhalen welke supporters zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Zij die zich misdragen hebben kunnen een forse boete en/of een stadionverbod tegemoet zien, zo valt te lezen. "Wat een mooie voetbalavond had moeten worden mondde uit in een inktzwarte avond voor alle supporters die met goede bedoelingen naar het stadion zijn gekomen. Vooral voor onze jongste supporters vinden wij het ontzettend vervelend dat zij getuige zijn geweest van deze ongeregeldheden en het wangedrag. Wij hopen dat ondanks deze in alle opzichten teleurstellend verlopen avond iedere Willem II'er bij de volgende thuiswedstrijd met een veilig gevoel terugkeert in het Koning Willem II stadion."