Genee stelt Buijs ‘onvermijdelijke vraag’ over terugkeer bij Feyenoord

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 09:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:43

Danny Buijs kan niet met zekerheid zeggen dat hij ooit als trainer terugkeert bij Feyenoord. De huidige manager van KV Mechelen kreeg die vraag vrijdagavond voorgelegd door Wilfred Genee in Veronica Offside, daar hij als speler een verleden heeft in De Kuip. Buijs speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte tussen 2006 en 2009 deel uit van de A-selectie.

"Jij bent pas veertig, en wat dat betreft zit er nog een enorme carrière op jou te wachten. En dan moet de onvermijdelijke vraag worden gesteld: Feyenoord, hoe belangrijk is het om dat ooit te bereiken, of zit dat niet in je hoofd?", vroeg Genee in de voetbaltalkshow aan Buijs. "Als het ooit voorbij zou komen, zeker", antwoordde de coach van Mechelen. "Maar je kan het toch ook gewoon uitspreken Danny, dat je trainer van Feyenoord zou willen worden?", probeerde de presentator de jonge oefenmeester te verleiden tot een uitgebreider antwoord.

"Dat heb ik niet. Dat had ik vroeger wel als kleine jongen, toen ik profvoetballer wilde worden", aldus Buijs. Genee wierp vervolgens op dat Feyenoord altijd 'een enorme liefde en passie' voor de voormalig middenvelder is geweest. "Het is wel anders en minder geworden. Als kleine jongen zat ik er echt helemaal in, en zeker toen ik in de puberteit zat. Maar dat is een stuk minder geworden. Dus het is niet meer als jongen, dat ik per se in Feyenoord 1 wil komen te voetballen en ooit op die Coolsingel wil staan. Het is geen obsessie of moeten", zo benadrukte de oud-Feyenoorder.

Genee concludeerde uit de antwoorden van Buijs dat Feyenoord 'geen heilig streven' meer is voor de toekomst op trainersgebied. "Nee", zei de Mechelen-coach gelijk, om vervolgens complimenten uit te delen aan Arne Slot. "Hij heeft het vorig jaar natuurlijk fantastisch gedaan. En ik moet zeggen dat het begin van dit seizoen ook weer prima is. Ik vind het knap wat Feyenoord tot nu toe doet, want die hebben volgens mij het hele elftal verkocht. En Arne moet volgens mij zeven of acht nieuwe spelers inpassen."