‘Kutje’ Cillessen kondigt boycot af en praat niet meer met de media

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 09:39 • Laatste update: 10:44

Jasper Cillessen weigert voorlopig met de media te praten, zo heeft Wilfred Genee verteld bij Vandaag Inside. Volgens de presentator voelt de doelman na de uitspraken van Rafael van der Vaart en de daaropvolgende ophef voorlopig 'niet de behoefte' om met de pers in gesprek te gaan. Johan Derksen vindt dat Cillessen door zijn voorbeeldfunctie verplicht moet worden om met de media te praten en noemt de Oranje-international 'een kutje'.

"Na de opmerking van Rafael van der Vaart en alle ophef vindt hij het tijd om even niet meer met de pers te praten", weet Wilfred Genee vrijdagavond te melden in de talkshow. "Kijk, het is een kutje", reageert Derksen. "Dat vinden die spelers van het Nederlands elftal ook. Dat heeft hij tegen. Hij is toen weggestuurd, de spelers waren hem een beetje zat. Die jongen heeft een internationale carrière gehad, heeft bij Ajax gespeeld. Word nou eens een grote jongen en heb er schijt aan man wat Rafael van der Vaart zegt."

Volgens Derksen moet Cillessen gewoon doen waar hij goed in is. "Hij is de beste van de vier (doelmannen bij Oranje, red.). Straal dat dan ook uit. Maar dan gaat hij zitten zeuren", aldus Derksen. "Hij staat ook als een kwajongen de media te woord. Dan staat hij nerveus te doen. De sponsor van NEC vindt het geen probleem dat hij niet met de sponsornaam in beeld komt? Het is ook niet professioneel. Hij is de enige international, wordt na iedere wedstrijd geïnterviewd. Hij is de enige die na de wedstrijd de sponsornaam in beeld kan brengen en dan gaat hij mokkend in de kleedkamer zitten."

Hélène Hendriks vermoedt dat het voortkomt uit onzekerheid. "Het is een onzekere jongen. Maar wie bepaalt dat hij niet meer met de media praat? Bepaalt hij dat zelf?", aldus de presentatrice. "Dat is toch het stomste wat je kan doen? Zo maak je het alleen maar groter dan het is." De ophef ontstond nadat Cillessen er zondagavond in Studio Voetbal van langs kreeg van voormalig collega Van der Vaart. "Ik ken hem een beetje. Ik heb hem een paar keer bij het Nederlands elftal meegemaakt. En weet je wat het is? Als ik heel eerlijk ben is hij gewoon een beetje een naar mannetje", stelde Van der Vaart, refererend aan het interview na NEC - Feyenoord (1-1) waarin Cillessen aangaf de enige doelman in de selectie te zijn met toernooi-ervaring.