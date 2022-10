Vente imponeert met schitterende volley: ‘Goal van Rooney zat er strakker in’

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 08:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:03

Dylan Vente lijkt voorlopig niet van plan om te stoppen met zijn scoringsdrift. Vrijdagavond was de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie opnieuw tweemaal trefzeker in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo, waarbij de eerste van grote schoonheid was. Na een corner besloot de spits van Roda JC de bal ineens op de slof te nemen met een halve omhaal. De Limburgse derby was een prooi voor de ploeg uit Kerkrade: 4-1.

Roda kwam tegen VVV nog wel op achterstand door een treffer van Sven Braken, maar trok het duel na rust naar zich toe. Met name de treffer van Vente was van grote schoonheid. Uit een corner van Lennard Daneels besloot hij de bal ineens op de slof te nemen. Bij Roda-fans gingen de gedachten meteen terug naar Pa-Modou Kah. "Het was een lekkere avond. Twee doelpunten, twee assists, hier staat een tevreden persoon", vertelt Vente bij Voetbalzone. "We hadden getraind op zo'n corner, alleen niet dat het zo zou uitpakken met een halve omhaal. Maar mooi dat het op deze manier lukt."

Bij de aanvaller kwamen vervolgens veel emoties los. "Normaal juich ik vrij ingetogen en rustig, maar ik heb nu voor het eerst in mijn leven een knieschuiver gemaakt. Het geeft een extra kick. Er komt een soort explosiviteit uit je wat je dan wil uiten." Volgens Vente beleeft Roda tot dusver een 'wisselvallig' seizoen. "Soms spelen we goed, soms iets minder. Er moet iets meer continuïteit in het elftal komen. Daar moeten we aan werken."

Dylan Vente, wat een goal! ?? pic.twitter.com/SHMKrtlBq5 — ESPN NL (@ESPNnl) October 7, 2022

Jurgen Streppel was vooral blij met het geduld dat zijn ploeg wist op te brengen. "We hebben VVV achter de bal aan laten lopen", aldus de oefenmeester. "Dat hebben we heel goed gedaan. Ik vind wel dat we veel verder naar voren moeten spelen. Na de 2-1 was het verzet gebroken. In de winterstop willen we kijken waar we staan en waar we voor gaan. Dat hebben de jongens uitgesproken en daar ben ik blij mee. Er zit ambitie in de ploeg."