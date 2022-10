Lacazette snapt wissel niet en ontwijkt vraag over toekomst van Bosz

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 07:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:27

Alexandre Lacazette lijkt niet blij te zijn met een wissel die Peter Bosz vrijdagavond toepaste in het thuisduel van Olympique Lyon met Toulouse (1-1). Vlak na de gelijkmaker van de bezoekers haalde de Nederlandse coach namelijk aanvaller Moussa Dembélé naar de kant, om vervolgens middenvelder Jeff Reine-Adelaide in te brengen. Lacazette begrijpt niet waarom Bosz ervoor kiest een spits eruit te halen op het moment dat Lyon vol voor de winnende treffer gaat.

"De wissels die Bosz doorvoerde? Daar was ik enigszins verbaasd over", zei Lacazette na afloop in gesprek met Prime Video. "Als spits is het altijd vervelend om het veld te moeten verlaten op het moment dat je als ploeg op doelpunten jaagt. Ik had juist het idee dat Moussa het goed deed in de voorhoede. De trainer heeft zijn keuze gemaakt en daar waren ook redenen voor. Dat moeten we ook respecteren. Maar als aanvaller snap ik niet niet altijd waarom ervoor wordt gekozen om een spits te wisselen terwijl we juist een treffer nodig hebben", gaf de 31-jarige routinier mee aan zijn coach.

Na vier nederlagen op rij pakte Lyon dus een punt tegen Toulouse. Door de huidige zevende plaats in Ligue 1 wordt er in de Franse media getwijfeld over het aanblijven van Bosz in Lyon. Lacazette lijkt zich echter niet uit te willen spreken over de toekomst van de oefenmeester. "Ik weet wat hij wil, maar ik kan niet voor andere spelers praten. Maar gezien de wedstrijd van vanavond is het duidelijk dat we niet allemaal op een lijn zitten, dat is jammer. Of ik wil dat Bosz als trainer bij Lyon blijft? Ik wil gewoon wedstrijden winnen, de rest is aan het bestuur. Ik geef altijd alles voor de club", aldus Lacazette, die begrip heeft voor de fluitconcerten na afloop van het zoveelste teleurstellende resultaat.

"We spelen angstig voetbal, in plaats van dat we vol voor de drie punten gaan", legt de aanvaller de vinger op de zere plek bij Lyon. "Na dit gelijkspel is het niet meer dan terecht dat er fluitconcerten volgen en dat de supporters teleurgesteld zijn. We waren iets beter dan de tegenstander, maar in verdedigend opzicht kwamen de kwetsbaarheden weer naar boven." Tetê bracht Lyon al in de tweede minuut op voorsprong tegen Toulouse. Halverwege werd het 1-1 door invaller Rafael Ratão, na een assist van Zakaria Aboukhlal.