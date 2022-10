VZ 5: Ajax gaat nu al markt op; grote supportersrellen in stadion Willem II

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 00:00

Ajax wil zo snel mogelijk nieuwe rechtsbuiten presenteren; exit Ocampos ‘reëel’

Ajax heeft scouts op pad gestuurd om 'heel snel' een nieuwe rechtsbuiten te vinden, weet Mike Verweij. Het zou volgens de Ajax-watcher alles te maken kunnen hebben met het gerucht van de 'spoedexit' van Lucas Ocampos, dat vandaag opdook in de media. Jorge Sampaoli, de nieuwe trainer van Sevilla, zou de huurling per direct terug naar Andalusië willen halen. Verweij acht het reëel dat Ajax daaraan mee wil werken. Bovendien heeft de journalist meer nieuws over de bezigheden van de Amsterdamse scouting.

Heracles Almelo wint, pakt periodetitel én loopt uit op concurrentie

Heracles Almelo heeft vrijdagavond de periodetitel gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen stadion was de ploeg van trainer John Lammers met 3-2 te sterk voor De Graafschap, waarmee de club naast het pakken van de periodetitel ook uitliep op concurrenten PEC Zwolle en FC Eindhoven. De voorsprong van de ploeg uit Almelo op nummer twee PEC bedraagt nu vijf punten.

Ongekende beelden: Den Bosch-hooligans in stadion slaags met Willem II-fans

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Willem II en FC Den Bosch is vrijdagavond uitgelopen op supportersrellen. De uitsupporters van Den Bosch misdroegen zich voortdurend door vuurwerk op het veld te gooien en raakten vervolgens – toen het duel al voor de tweede keer was gestaakt – slaags met de thuisfans van Willem II. De ME heeft het vak met Den Bosch-fans inmiddels ontruimd. De wedstrijd werd om 21.45 uur na een lange onderbreking hervat bij een 0-1 stand in de achttiende minuut.

Aanhoudend blessureleed noopt Franck Ribéry (39) tot beëindigen carrière

Franck Ribéry staat op het punt om zijn afscheid als voetballer aan te kondigen, melden Sky Italia en L'Équipe. De 39-jarige Fransman heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij het Italiaanse Salernitana, maar laat dit ontbinden vanwege aanhoudend blessureleed. Vermoedelijk is er voor Ribéry, die zijn meest succesvolle tijd kende bij Bayern München en bijna alles won op clubniveau, wel een andere functie weggelegd bij Salernitana.

‘De uithaal van V/d Vaart richting Cillessen was een persoonlijke afrekening’

Sjoerd Mossou heeft zich in zijn column in het Algemeen Dagblad gericht tot Jasper Cillessen. De doelman van NEC is deze week het onderwerp van gesprek nadat hij afgelopen weekend in de slotfase van het duel tussen NEC en Feyenoord (1-1) prompt een bal tegen Santiago Giménez aan schoot. Rafael van der Vaart reageerde op de actie door zijn voormalig collega 'een naar mannetje' te noemen. Ook Mossou is van mening dat de goalie moet stoppen met zijn act. "Op één gebied is Cillessen nooit helemaal onomstreden geweest: persoonlijkheid."

