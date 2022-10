Messi en Ronaldo van troon gestoten door jaarsalaris van 131 miljoen euro

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:36

Kylian Mbappé is dankzij het ondertekenen van een nieuw supercontract de nieuwe best betaalde voetballer ter wereld. De ster van Paris Saint-Germain strijkt volgens de schatting van zakenblad Forbes in het seizoen 2022/23 liefst 131 miljoen euro op. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die vanaf 2014 de bovenste twee plekken in de lijst innamen, verdienen dit seizoen naar schatting respectievelijk 122,8 en 102,4 miljoen euro, en komen daarmee op plek twee en drie.

Forbes maakt onderscheid in de verdiensten van de voetballers bij hun club enerzijds en uit commercie anderzijds. Zeer opvallend daarbij is dat Mbappé dit seizoen een voetbalsalaris van 113 miljoen euro binnenhaalt, bijna twee keer zoveel als nummer twee Messi (66,5 miljoen euro aan voetbalinkomsten). Het heeft alles te maken met de superdeal die Mbappé aan het begin van de zomer sloot met PSG, dat er alles aan deed om een transfervrij vertrek van de aanvaller te voorkomen. De Fransman kreeg daarbij een gigantische tekenpremie. Zijn voetbalsalaris zal in het seizoen hierna dan ook drastisch lager zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tien best betaalde spelers volgens Forbes (in miljoenen euro's)

# Speler Voetbalsalaris Overig salaris Totaal jaarsalaris 1 Kylian Mbappé 112,6 18,4 131 2 Lionel Messi 66,5 56,3 122,8 3 Cristiano Ronaldo 41 61,4 102,4 4 Neymar 56,3 32,8 89,1 5 Mohamed Salah 35,8 18,4 54,2 6 Erling Braut Haaland 35,8 4,1 39 7 Robert Lewandowski 27,6 8,2 35,8 8 Eden Hazard 27,6 4,1 31,7 9 Andrés Iniesta 25,6 5,1 30,7 10 Kevin De Bruyne 25,6 4,1 29,1

In de afdeling van commerciële inkomsten lopen Messi en Ronaldo nog wél mijlenver voor op Mbappé en alle andere voetbalsterren. Ronaldo is overall de nummer drie qua alle inkomsten, maar spant de kroon als het gaat om verdiensten buiten het voetbalveld: liefst 61,4 miljoen euro. Messi volgt vlak daarachter met 56,3 miljoen euro aan commerciële inkomsten, daarna komt Neymar (32,8 miljoen euro aan overige verdiensten). De Braziliaan staat met 89,1 miljoen euro overall op plek vier. Mbappé haalt 'slechts' 18,4 miljoen euro op met commercie, onder meer door voor de derde keer op rij de cover van voetbalspel FIFA te sieren.

Paul Pogba en Gareth Bale zagen hun uiterst lucratieve contracten bij respectievelijk Manchester United en Real Madrid ten einde komen en belanden daardoor buiten de top tien van best verdienende spelers. Hun plekken worden ingenomen door Manchester City-sterren Kevin De Bruyne (met 29,7 miljoen euro aan totale inkomsten op plek tien) en Erling Braut Haaland.(zesde met 39,9 miljoen euro). Haaland blijft op het gebied van commercie voorlopig ver achter op zijn concurrenten: 'slechts' 4,1 miljoen euro. Andrés Iniesta, die al jaren actief is in Japan, houdt stand in de top tien.