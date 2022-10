Assist Aboukhlal zorgt ervoor dat Bosz verder onder druk komt te staan

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:12

Olympique Lyon heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Toulouse. In eigen stadion zag trainer Peter Bosz zijn ploeg nog wel snel op voorsprong komen, maar door een assist van Zakaria Aboukhlal nam het Nederlands getinte Toulouse een punt mee naar huis: 1-1. Door het resultaat staat Lyon teleurstellend zevende in de Ligue 1 en wordt de druk op Bosz alsmaar groter. Toulouse staat elfde.

Lyon begon op oorlogssterkte aan het duel met Toulouse. Zo stelde Bosz onder meer Nicolás Tagliafico, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette en Moussa Dembélé op. Bij het 'Nederlandse' Toulouse begonnen Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Thijs Dallinga en Aboukhlal in de basisformatie van trainer Philippe Montanier. De Franse oefenmeester begon in een 4-3-3 formatie, met Van den Boomen en Spierings op het middenveld. Dallinga stond in de spits, die naast hem aan de linkerkant ondersteuning kreeg van Aboukhlal.

De wedstrijd was amper twee minuten oud toen Lyon de leiding pakte via Tetê. De Braziliaan kreeg de bal na een fraaie combinatie met Lacazette terug van de Fransman, waarna zijn poging in de rechteronderhoek onhoudbaar bleek te zijn voor Toulouse-doelman Maxime Dupé: 1-0. De bezoekers lieten zich door de vroege tegenslag echter niet uit het veld slaan en kwamen via Brecht Dejaegere bijna op 1-1. De Belg dribbelde langs een paar verdedigers en haalde uit, maar zag dat Anthony Lopes een fraaie redding in huis had.

Uit een vrije trap na een overtreding van Tagliafico was Aboukhlal bijna trefzeker. De kopbal van de Marokkaans international ging echter net over het doel van Lyon. Aan de andere kant was Lacazette dicht bij de 2-0, ware het niet dat Dupé liet zien over reflexen te beschikken. Namens Lyon was Tolisso gevaarlijk uit een hoekschop. Zijn kopbal leek onderweg te zijn naar de onderkant van de lat, maar Dupé kon zich wederom onderscheiden. Twee minuten voor rust kreeg Spierings de laatste kans voor rust. De middenvelder, die vorige week zijn eerste treffer in de Ligue 1 maakte, trof dit keer de lat na een goed schot van een meter of zestien.

Na rust was Aboukhlal per toeval belangrijk voor zijn ploeg. De geboren Rotterdammer ontving de bal na een fraaie combinatie en werd ten val gebracht, maar via zijn lichaam belandde de bal bij Rafael Ratão, die oog in oog met Lopes raak schoot: 1-1. Bosz greep direct in en bracht onder meer Jeff Reine-Adelaide en Maxence Caqueret, maar tot écht grote kansen zou dat niet meer leiden. Reine-Adelaide had nog wel een schot richting de bovenhoek in huis, maar uitblinker Dupé had ook daar een antwoord op. Pogingen van Lacazette en Caqueret hadden eveneens niet het gewenste resultaat, waardoor de 1-1 op het scorebord bleef staan.