Kluivert is bij basisdebuut van grote waarde; woedende Gattuso trapt koelkast

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Justin Kluivert heeft vrijdagavond bij zijn basisdebuut direct zijn waarde bewezen voor Valencia. De vleugelaanvaller, die wordt gehuurd van AS Roma, maakte op bezoek bij Osasuna (1-2 winst) op aangeven van Edinson Cavani zijn eerste doelpunt voor de club uit de sinaasappelstad. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Valencia dat een vader en zoon voor de club hebben gescoord: Patrick Kluivert deed dat in het seizoen 2005/06 tweemaal. Valencia betreedt de subtop van LaLiga op plek vijf, al komt de voltallige concurrentie dit weekeinde nog in actie.

Het was dus voor het eerst dat Kluivert aan de aftrap stond in een duel voor Valencia. De vleugelspits begon op de rechterflank en zette na een klein half uur spelen een enorme sprint naar de as van het veld in. Die werd op waarde geschat door Cavani, die Kluivert met een steekbal vrij voor Sergio Herrera zette. De voormalig Ajacied zette de doelman te kijk met een subtiele stift met links: 0-1.

Het was een wedstrijd van weinig kansen aan beide zijden, maar in minuut 54 slaagde Valencia erin om de bal binnen te frommelen. Na een hoekschop ontstond een gigantische scrimmage in het strafschopgebied van Osasuna, waar Mouctar Diakhaby met een intikker als gelukkigst uit de strijd kwam: 0-2. De thuisploeg kreeg vier minuten later dé kans om nog wat van de wedstrijd te maken, maar Chimy Ávila schoot zijn penalty over.

Tot overmaat van ramp voor Osasuna kreeg aanvoerder Unai García twaalf minuten na die misser een rode kaart vanwege het vastgrijpen van de doorgebroken Lino. Daarop volgde een strafschop voor Valencia, die door Cavani om zeep geholpen werd. De Uruguayaanse aanvaller staat daardoor na drie gespeelde wedstrijden nog altijd op nul treffers voor los Ché.

In blessuretijd dreigde het nog even mis te gaan voor Valencia. Diakhaby ontving vanwege protesteren een tweede gele kaart. Het leidde tot enorme woede bij Gennaro Gattuso. De trainer had in de eerste helft ook al geel gekregen vanwege aanmerkingen op de leiding en werd gek bij de rode kaart voor Diakhaby. De Italiaan schopte uit woede tegen een koelkast. Toen de gemoederen enigszins waren bedaard maakte Osasuna er in minuut 90+4 nog 1-2 van via een rebound van Darko Brasanac. Osasuna-bankzitter Rubén Peña kreeg twee minuten later direct rood vanwege een gevecht om de bal en zag de scheidsrechter een minuut later affluiten.