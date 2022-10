Alderweireld staat met prachtige assist aan basis nieuwe zege Royal Antwerp

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 22:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:37

Royal Antwerp heeft zich hersteld van de nederlaag bij KV Kortrijk van vorig weekend. In eigen huis versloeg de ploeg van trainer Mark van Bommel vrijdagavond STVV: 2-0. De doelpunten in het Bosuilstadion werden gemaakt door Pieter Gerkens en Christopher Scott. Door de zege staat Antwerp nu met dertig punten uit elf duels fier aan kop in de Jupiler Pro League.

Bij Antwerp waren er basisplaatsen voor Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Vincent Janssen. Ook voormalig Ajacied Toby Alderweireld begon aan het duel, in het hart van de verdediging. Shinji Kagawa, de bekendste naam in de selectie van STVV, moest tegen Antwerp genoegen nemen met een plek op de bank.

Inmiddels begonnen en live te volgen op Ziggo Sport Voetbal: Royal Antwerp ?? St. Truiden Met deze geweldige assist van Toby Alderweireld ????#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTSTV pic.twitter.com/IBMvNUSq5i — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2022

Al na acht minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Alderweireld bereikte met een prachtige diepe bal Gerkens, die oog in oog met doelman Daniel Schmidt niet faalde: 1-0. Na een kwartier was ook STVV voor het eerst dreigend, toen Toni Leistner zijn kopbal gekeerd zag worden door Antwerp-doelman Jean Butez. Na ruim een half uur spelen moest STVV verder met tien man: Robert Bauer deelde een tik uit aan Janssen, kreeg eerst geel, maar kon na inmenging van de VAR alsnog gaan douchen.

Het eerste gevaar van de tweede helft kwam opnieuw van de thuisploeg, maar Ekkelenkamp zag zijn poging op de lat belanden. Het tiental van de bezoekers kwam er nauwelijks meer aan te pas. In de 73ste minuut leek Janssen de kans op de beslissing te krijgen, maar hij schoot oog in oog met Schmidt hoog over. Daarna bleek de spits ook buitenspel te hebben gestaan. Ook een acrobatische poging van Radja Nainggolan leverde niks op. In de blessuretijd maakte Scott aan alle spanning een eind, door uit de rebound de 2-0 eindstand op het bord te zetten.