PEC Zwolle krijgt enorm pak slaag; Verheydt voorziet Kuijt van ademruimte

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 22:18 • Laatste update: 22:25

PEC Zwolle is er vrijdagavond niet in geslaagd om de eerste periodetitel van de Keuken Kampioen Divisie te grijpen. Door de overwinning van koploper Heracles Almelo tegen De Graafschap (3-2) was dat sowieso niet gelukt, maar PEC ging tot overmaat van ramp keihard onderuit tegen FC Dordrecht (3-0) en staat nu vijf punten achter op Heracles. Dirk Kuijt behaalde met ADO Den Haag de benodigde driepunter tegen FC Eindhoven (1-0), dat de derde plek aan het verrassend presterende MVV Maastricht moet laten. De Limburgers wonnen met 0-1 bij TOP Oss.

FC Dordrecht - PEC Zwolle 3-0

Dordrecht kwam na vijf minuten verrassend aan de leiding. Feyenoord-huurling Aliou Baldé tikte knap raak na een fantastische steekbal van Samuele Longo: 1-0. Daarna zag PEC Zwolle twee ballen van de lijn gekeerd worden, maar was het vooral Dordrecht dat aanspraak maakte op de tweede treffer van de avond. De counterende thuisploeg miste achter elkaar levensgrote kansen een-op-een met doelman Mike Hauptmeijer: twee keer via Boubakar Camara en tweemaal via Baldé.

Na rust volgden ook grote kansen voor PEC: Apostolos Vellios en Rav van den Berg zagen hun zeer kansrijke inzet smoren, waarna Lennart Thy de buitenkant van de paal trof. Korte tijd later kreeg ook Melayro Bogarde de bal in vrije positie niet achter Liam Bossin. Aan de overzijde miste ook de ingevallen Jaymillio Pinas een gigantische mogelijkheid een-op-een met Hauptmeijer. Pas in minuut 85 wist Dordrecht de genadeklap, die al lang had moeten volgen, uit te delen aan PEC: Sergio Tremour was zo slim om bij de volgende doorbraak breed te leggen op Pepijn Doesburg, die in een leeg doel binnenschoof: 2-0. Anouar El Azzouzi maakte direct daarna aan alle onzekerheid een eind door uit een hoekschop de 3-0 binnen te tikken.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 1-0

In een poging het tij te keren zette Kuijt vier nieuwe namen op het wedstrijdformulier, maar veel hielp het niet: voor rust schoot de thuisploeg niet één keer op doel. Eindhoven had de bal, maar kon daar ook niet veel mee uitrichten. Na een uur spelen maakte Thomas Verheydt uit een voorzet het verschil: 1-0. Eindhoven was woest, want claimde dat in de aanloop een overtreding werd gemaakt op Evan Rottier. Diezelfde aanvaller kreeg in het restant de beste kans op de gelijkmaker, maar Rottier lepelde de bal over.

Jong AZ - NAC Breda 4-0

De beloften van AZ begonnen uitstekend en kwamen na een kleine twintig minuten verdiend op voorsprong. Iman Griffith haalde na een een-twee de achterlijn in het strafschopgebied en stiftte de bal naar Yusuf Barasi, die simpel binnenliep: 1-0. Het liep totaal niet bij NAC, dat desondanks twee aardige kansen creëerde, beide gemist door Odysseus Velanas. Zes minuten na rust was het AZ dat zijn voorsprong verdubbelde. Peer Koopmeiners legde breed op Soulyman Allouch, die van veertien meter simpel de verre hoek vond: 2-0. Griffith tekende na precies een uur spelen voor de beslissende 3-0. De aanvaller schoot bij de tweede paal uit een lastige hoek laag binnen. Vlak voor tijd bepaalde Mexx Meerdink de eindstand na een nieuwe prachtige aanval op 4-0.

Jong Utrecht - Almere City FC 0-2

Jong FC Utrecht was in de eerste helft via Jozhua Vertrouwd (redding Nordin Bakker) en Taylor Booth (voorlangs) dicht bij de eerste treffer. Het was echter Almere City – bij afwezigheid van de geschorste Alex Pastoor gecoacht door assistent Hedwiges Maduro – dat in de tweede helft de openingstreffer maakte: Jeredy Hilterman gaf de bal mee aan Hamdi Akujobi, waarna de rechtsback beheerst afrondde: 0-1. Een kleine tien minuten later verdubbelde Hilterman de score tegen zijn voormalige ploeg, door een strakke voorzet van Thomas Poll bij de eerste paal binnen te werken. Daar bleef het bij, waardoor Jong FC Utrecht hekkensluiter blijft.

Roda JC - VVV-Venlo 4-1

In de Limburgse derby kwam VVV al na zeven minuten op voorsprong via Sven Braken, die een hoekschop van Carl Johansson via het hoofd tot doelpunt promoveerde. De voorsprong duurde slechts vier minuten, want na een fraaie combinatie bezorgde Dylan Vente de bal bij de tweede paal, waar Romano Postema bij de tweede paal eenvoudig kon binnenschieten: 1-1 Vente was na rust zelf trefzeker. De voormalig Feyenoorder scoorde bijzonder fraai met een halve omhaal: 2-1. Nadat de spits ook een strafschop benutte, verzorgde hij ook de assist bij de 4-1. Een fraai balletje belandde op het hoofd van Bryan Limbombe, die de wedstrijd definitief in het slot gooide.

Jong Ajax - Helmond Sport 0-1

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Helmond op voorsprong kwam. Elmo Lieftink legde de bal van twintig meter schitterend in de bovenhoek: 0-1. Jong Ajax dacht na een klein half uur op gelijke hoogte te komen via Gabriel Misehouy, die echter werd teruggefloten vanwege buitenspel. Kort daarna zag Martijn Kaars aan de overkant een schot na een hoekschop van de lijn gehaald worden. Na rust liet Helmond zich steeds verder zakken en had Jong Ajax veel moeite om door de muur aan verdedigers te komen. In de negentigste minuut volgde wel een enorme kans voor Misehouy, die uit de draai van acht meter Mike Havekotte op zijn weg vond.

Jong PSV - Telstar 0-2

Nummer twaalf Jong PSV was in de eerste fase van de wedstrijd het dichtst bij de openingstreffer. Met name Amin Doudah zorgde voor gevaar, maar zijn eerste schot werd gered door Ronald Koeman jr., terwijl zijn tweede poging de paal raakte. Aan de andere kant van het veld was Telstar dicht bij de 0-1 via David Min, die zijn inzet gekeerd zag worden door Jong PSV-doelman Niek Schiks. Na rust vielen er wel doelpunten: eerst benutte Telstar-buitenspeler Christos Giousis een penalty, waarna invaller Yaël Liesdek op aangeven van diezelfde Giousis het duel besliste.

TOP Oss - MVV Maastricht 0-1

Aan kansen geen gebrek in de eerste helft in Noord-Brabant, maar tot doelpunten zou het niet komen. Pogingen van Sven Blummel en Jarne Steuckers enerzijds en Rick Stuy van den Herik en Ömer Gündüz anderzijds hadden niet het gewenste resultaat. Na rust kwamen de Limburgse bezoekers wel op voorsprong. Na een fraai uitgespeelde aanval was het Mart Remans die de bal bekeken langs doelman Thijs Jansen mikte: 0-1. Het doelpunt gaf MVV vleugels en via Remans en Blummel liet de ploeg na om de score te verdubbelen. Dean van der Sluys en met name Kyvon Leidsman lieten in het vervolg van de wedstrijd na om naast MVV te komen. De Maastrichtenaren boekten zo hun vierde overwinning op rij en staan nu knap derde in de Keuken Kampioen Divisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 10 8 1 1 15 25 2 PEC Zwolle 10 6 2 2 10 20 3 MVV Maastricht 10 6 2 2 3 20 4 FC Eindhoven 10 5 4 1 9 19 5 Roda JC Kerkrade 10 5 3 2 7 18 6 VVV-Venlo 10 5 2 3 -2 17 7 Jong AZ 10 5 1 4 6 16 8 Almere City FC 10 5 1 4 1 16 9 Willem II 10 4 3 3 2 15 10 NAC Breda 10 4 2 4 -3 14 11 Jong Ajax 10 3 3 4 1 12 12 Jong PSV 10 3 3 4 -5 12 13 Telstar 10 3 3 4 -6 12 14 FC Dordrecht 10 3 2 5 -2 11 15 ADO Den Haag 10 3 2 5 -5 11 16 TOP Oss 10 3 1 6 -4 10 17 Helmond Sport 10 3 0 7 -5 9 18 FC Den Bosch 10 3 0 7 -6 9 19 De Graafschap 10 2 2 6 -6 8 20 Jong FC Utrecht 10 1 3 6 -10 6