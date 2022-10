Vitesse baalt van beslissing KNVB: ‘Het voelt als onevenredige benadeling’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 20:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:30

Vitesse baalt ervan dat de uitwedstrijd tegen Ajax is verplaatst van zaterdag 29 oktober (18.45 uur) naar woensdag 9 november (20.00 uur). Dat laten de Arnhemmers op de clubwebsite weten. De KNVB maakte vrijdagmiddag bekend dat het akkoord ging met het verzoek van Ajax om de wedstrijd te verplaatsen, zodat de Amsterdammers zich optimaal kunnen voorbereiding op het Champions League-duel met Rangers FC.

Ajax neemt het op dinsdag 1 november op tegen Rangers, en de kans is reëel dat er nog genoeg op het spel staat voor de Amsterdammers tijdens dat laatste groepsduel in het miljoenenbal. Om ervoor te zorgen dat Ajax genoeg tijd heeft om zich voor te bereiden op die wedstrijd, besloot de KNVB om het Eredivisieduel met Vitesse te verplaatsen. “Hoewel alle Nederlandse clubs er in een eerder stadium in samenspraak voor hebben gekozen om alle deelnemers aan Europese clubtoernooien te helpen, is Vitesse zeer ongelukkig dat dit wederom uitpakt in de vorm van een late avondwedstrijd”, laat Vitesse weten op de clubwebsite. “Dat gezegd hebbende, heeft Vitesse vorig seizoen profijt gehad van deze onderlinge afspraken. Nu leert de club de andere kant van de medaille dus kennen.”

Van de zes wedstrijden die Vitesse in de eerste seizoenshelft nog speelt, beginnen er vijf in de avond: drie keer is 20.00 uur het aanvangstijdstip en twee keer wordt er om 21.00 uur afgetrapt. “Vitesse heeft daar reeds zijn ongenoegen over geuit richting de KNVB, omdat het ondanks bovengenoemde afspraken voelt als onevenredige benadeling. Er is gevraagd of er andere mogelijkheden waren, maar die bleken helaas niet haalbaar”, schrijft de huidige nummer zestien van de Eredivisie daarover.

Een deel van de Vitesse-supporters heeft al aangekondigd de uitwedstrijd tegen Ajax te boycotten, uit onvrede over het aanvangstijdstip. Vitesse begrijpt dat. “Het voetbal moet immers voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is in de eerste seizoenshelft te vaak onmogelijk gebleken, met name voor gezinnen met (jonge) kinderen.”