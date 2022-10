Journalist met ‘Feyenoord-stempel’ versterkt ESPN: ‘Het gaat om integriteit’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 23:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:47

Sinclair Bischop is sinds 1 oktober in dienst getreden bij ESPN. De 48-jarige sportverslaggever werkte sinds 1999 bij RTV Rijnmond, waar hij 23 jaar lang een vertrouwd gezicht was. Bischop staat met name bekend om zijn fanatieke commentaar bij wedstrijden van Feyenoord, maar zal na zijn overstap naar het landelijke ESPN plotsklaps verslag moeten doen van alle Nederlandse clubs.

Die omschakeling zal even wennen worden voor Bischop, die wordt gezien als een gezicht van de regio Rotterdam. Hij erkent warme gevoelens voor Feyenoord te hebben, al benadrukt Bischop 'liefhebber van het spelletje' te zijn. "Ik ging met vrienden naar wedstrijden van SVV, Sparta, Excelsior en bij Feyenoord probeerden gratis we naar binnen te glippen. Als dat niet lukte gaf je de stewards een gulden. Dat waren typisch de midden jaren tachtig en jaren negentig. Maar toen ik ging studeren, kwam ik via mijn perskaart ook bij wedstrijden van AZ, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. En, laten we eerlijk zijn: iedereen heeft een voorkeur."

Bischop, die in 2017 samen met collega Dennis van Eersel de Theo Koomen Award won voor hun verslag tijdens de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo (3-1), erkent dat er een verschil zit tussen het supporten van een kleinere club en een topclub. "Maar dat hoeft wat mij betreft niks uit te maken. Als je maar kwaliteit levert en professioneel je werk doet. Ik ben niet bang voor een stempel door ons fanatieke wedstrijdverslag van Feyenoord. Het gaat om integriteit en dat kunnen mensen van mij en overigens heel ESPN verwachten."

Dat ESPN bij Bischop uitkwam, is gezien het verleden van de huidige commentatoren, analisten en presentatoren weinig verrassend te noemen. Zo hebben ook Leo Oldenburger (Radio Emmen), Hélène Hendriks (Omroep Brabant en L1), Vincent Schildkamp (Omroep West), Teun de Boer (RN7), Aletha Leidelmeijer (RTV Utrecht, RTV Noord-Holland en Omroep West), Pascal Kamperman (Omroep Gelderland), Cristian Willaert (AT5), Mark van Rijswijk (OOG), Leo Driessen (RTV Noord-Holland), Sjors Blaauw (RTV Noord-Holland), Rick de Kok (WOS) en Wouter Bouwman (Amsterdam FM) een verleden bij regionale omroepen.