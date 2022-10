Stoppende Higuaín spuwt vuur op de voetbalwereld: ‘Ik ga geen shit meer eten’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 18:36 • Tom Rofekamp

Gonzalo Higuaín maakte afgelopen maandag tijdens een persconferentie bekend dat hij na het lopende seizoen in de MLS een punt achter zijn carrière als profvoetballer zet. Hoewel de 34-jarige spits van Inter Miami toen louter dankbare woorden sprak, licht hij in een grootschalig interview met GOAL de sluier op over de volgens hem 'giftige' voetbalwereld, waar hij zich jarenlang in begaf. "Dat is wat ik wil: stoppen met het eten van deze shit."

Na zeventien jaar en een carrière die hem langs onder meer Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan en Chelsea leidde, hangt 75-voudig Argentijns international Higuaín zijn kicksen aan de wilgen. Hij zag zijn liefde voor het voetbal langzaamaan overschaduwd worden door financiën, contracten en aanverwante zaken. "Je leven verandert compleet", vertelt Higuaín. "Ik heb heel veel ervaringen gehad. Sommige goed, sommigen slecht. Mijn boodschap aan jonge spelers is in ieder geval : je moet mentaal ijzersterk zijn om de top te bereiken. Dat is de enige manier om een mooie carrière te hebben."

Higuaín koestert de momenten waarop hij toegejuicht werd, maar herinnert evengoed wanneer het omgekeerde het geval was. Daaruit trok hij een grote les: hij moest proberen aan beide niet te veel waarde te hechten. "Je moet balans vinden. Ik heb geleerd dat lof me niet maakt, maar kritiek me ook niet breekt. Het gaat zo snel in het voetbal. De ene dag schreeuwen 60.000 mensen je naam, vijftien dagen later beledigen ze je", aldus de goalgetter.

Die grilligheid is wel de reden waarom Higuaín geen toekomstige rol voor zichzelf ziet weggelegd in het voetbal. "Tenminste niet op de korte termijn. Het is een wereld die met de dag giftiger wordt. Ik wil ver weg van de sport zijn. Het is gewoon een wereld waarin ik niet meer thuishoor op een manier die ik aanvankelijk had gehoopt. Ik wil mijn horizon verbreden na het voetbal en genieten van miin familie in mijn leven."

Tot slot wil Higuaín nog een ding kwijt over de impact die met name kritiek op social media heeft op topsporters. "Mensen praatten over me zonder dat ze me kenden. Ze beledigden en minachtten me zonder dat ze wisten wie ik was. Ze doen dit zonder dat iemand zichzelf kan verdedigen. Er zijn mensen die denken dat ze het recht hebben om iemand te beledigen, alleen maar omdat diegene veel geld verdient. Ik ben het zat om niet meer te kunnen reageren en die minachting maar te slikken. Dat is waarmee ik wil stoppen: shit eten."