Ten Hag spreekt klare woorden over perspectief voor Donny van de Beek

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 18:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:21

Donny van de Beek gaat zijn kansen dit seizoen nog krijgen bij Manchester United, belooft Erik ten Hag. De momenteel geblesseerde middenvelder heeft volgens de oefenmeester dusdanig veel indruk gemaakt dit seizoen, dat hij aanspraak maakt op meer. Wel moet Van de Beek daarvoor eerst herstellen van zijn kwetsuur. Het duel met Everton van komende zondag komt in ieder geval nog te vroeg voor de Nederlander.

Van de Beek ligt al sinds begin september uit de roulatie vanwege een onbekende blessure. Ten Hag gunde de voormalig Ajacied in de eerste drie Premier League-speelronden nog speeltijd, maar in de twee duels daarop bleef hij op de bank. Journalisten vroegen Ten Hag vrijdag 'of Van de Beek nog zijn waarde gaat hebben op Old Trafford'. De 52-jarige Tukker liet zich daarop uitgebreid uit over zijn pupil.

"Hij is hier nu tweeënhalf jaar", begon Ten Hag. "Zijn voorbereiding was best goed, en dan gaan je kansen komen. Toen hij in het veld kwam tegen Brighton, deed hij het erg goed. Maar je moet wel beschikbaar zijn, want wanneer je niet beschikbaar bent, kun je niet bij de eerste elf komen. Hij moet dus zorgen dat hij fit raakt en vecht voor zijn positie."

Volgens de clubkanalen van Manchester United heeft Van de Beek zijn individuele training inmiddels weer hervat. Een weerzien met zijn oude club zit er dus niet in, maar een rentree tegen Omonia Nicosia (13 oktober) of Sheriff Tiraspol (27 oktober) 'zou een realistisch scenario zijn'. Het is het seizoen van de waarheid voor Van de Beek. Sinds zijn miljoenenoverstap van Ajax in september 2020 wist de negentienvoudig Oranje-international nooit een vaste basisplaats te veroveren in Manchester. Van de Beek werd in de tweede helft van vorig seizoen nog verhuurd aan Everton, waar hij – mits fit – wél wekelijks kon rekenen op een basisplek. In totaal staat de teller nu op 53 duels, twee goals en twee assists voor United.