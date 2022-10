Daley Blind komt met eigen docuserie: ‘Hoop dat ik mensen kan inspireren’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 15:34 • Jordi Tomasowa

Daley Blind krijgt zijn eigen tweedelige documentaireserie op Videoland. Naast vele hoogtepunten, kent de carrière van de 32-jarige verdediger ook enkele dieptepunten. Het zwaarste dieptepunt is zonder twijfel zijn eerste hartstilstand in 2019. In de documentaire ‘Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan’ wordt Daley gedurende anderhalf jaar na het laatste incident met zijn hart gevolgd en is ‘hij open en kwetsbaar over zijn zorgen en onzekerheden’, zo maakt RTL bekend. De documentaireserie is vanaf dinsdag 1 november in zijn geheel te zien bij Videoland.

In 2019 zakte Blind in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia in elkaar. Onderzoek wees uit dat hij met een ontstoken hartspier te maken had. De verdediger kreeg een inwendige defibrillator geplaatst en stond enkele maanden aan de kant. “Ik heb lang gewacht met het delen van mijn verhaal en had ook niet altijd de behoefte om dat te doen”, zegt Blind in een persbericht. “Tot ik benaderd werd voor deze docu en erkende dat ik een mooie carrière heb met een bijzondere gebeurtenis. Ik kijk trots naar mijn nog steeds lopende carrière en hoop dat ik met mijn verhaal mensen kan inspireren.”

In ‘Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan’ vertelt hij over de druk die hij heeft ervaren bij het zijn van ‘de zoon van’ en de druk van de fans. Daarnaast komen ook de pieken en dalen bij Ajax, zijn tijd bij Manchester en Groningen en zijn tijd bij Oranje onder leiding van zijn vader aan bod. Naast Daley komen onder meer zijn ouders Danny en Yvon, vrouw Candy-Rae, zussen Frenkie en Zola, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Frank de Boer en Christian Eriksen aan het woord. De docuserie gaat op 17 oktober in première in Tuschinski.