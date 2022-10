Nieuwe kledingsponsordeal met Castore levert Feyenoord miljoenen op

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 15:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:13

Feyenoord en Castore hebben de commerciële kant van een kledingdeal volledig gesloten, zo meldt 1908.nl. De verwachting is dat het Britse kledingmerk zich vanaf komend seizoen tot medio 2029 aan de Stadionclub verbindt en de deal Feyenoord naar verluidt acht miljoen euro per seizoen oplevert.

Feyenoord beëindigt na het huidige seizoen de samenwerking met Adidas. Het Duitse merk leverde sinds 2014 de kleding voor de Rotterdammers aan. Volgens verschillende bronnen hult Castore Feyenoord komend seizoen in minimaal drie tenues. Een mogelijk vierde tenue hangt af van het behalen van Europees voetbal. Feyenoord is de eerste club in de Eredivisie die een samenwerking met Castore aangaat. Ook FC Utrecht is in gesprek met het Britse kledingmerk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord moet na dit seizoen ook op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, daar het contract met Europarcs medio 2023 afloopt. Volgens 1908.nl is DP World een van de kanshebbers om vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord te worden. Er hebben naar verluidt al verschillende gesprekken plaatsgevonden met het staatsbedrijf uit Dubai.