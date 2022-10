Unibet: een odd van 3.20 voor zege Feyenoord zonder tegendoelpunt

Zondag, 9 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Na het 2-2 gelijkspel tegen FC Midtjylland van donderdagavond legt Feyenoord de focus weer op de Eredivisie. Zondag komt het sterk begonnen FC Twente op bezoek in De Kuip. Lukt het Feyenoord wederom om de nul te houden in een competitiewedstrijd op eigen veld? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting tussen Feyenoord en Twente in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord maakt met name in de eigen Kuip een zeer degelijke indruk. In de eerste drie Eredivisiewedstrijden aldaar werd geen enkel doelpunt geïncasseerd. Daarnaast werd Sturm Graz met ruime cijfers verslagen in de poulefase van de Europa League: 6-0. De volgende test is tegen Twente, dat slechts een punt minder heeft verzameld tot dusver. Feyenoord verloor afgelopen seizoen overigens met 1-2 van de Tukkers.

Zie jij Feyenoord weer winnen zonder tegendoelpunt? De quotering hiervoor staat op 3.20!

Twente kende een goede generale voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Trainer Ron Jans zag zijn elftal vorige week met 3-0 winnen van Vitesse, waar Phillip Cocu zijn debuut maakte als eindverantwoordelijke. Na acht speelronden in de Eredivisie bezet Twente de vijfde plaats, in het spoor van Ajax, PSV en Feyenoord. In het vorige uitduel kwam men al snel op 0-1 tegen sc Heerenveen, om uiteindelijk met 2-1 te verliezen.

Denk jij dat FC Twente gaat stunten tegen Feyenoord? De quotering voor een uitoverwinning staat op 4.95!

Aan de kant van Feyenoord zal weer veel aandacht uitgaan naar Danilo. De aanvalsleider (23) van de Rotterdammers staat momenteel op zes doelpunten in de Eredivisie, slechts twee minder dan topscorer Cody Gakpo. Bij Twente zal opnieuw veel worden verwacht van Vaclav Cerny. De snelle vleugelaanvaller wist zijn ploeg tot nu toe vier treffers te bezorgen in competitieverband. De wedstrijd in De Kuip begint zondag om 14.30 uur.

Zie jij Danilo of Vaclav Cerny uitgroeien tot held? Check hier de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!