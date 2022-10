Nederlanders getint Bologna in kleedkamer bedreigd door eigen fans

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 14:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:01

De selectie van Bologna is donderdag opgeschrikt door een bezoek van de eigen harde kern, schrijft Il Corriere Dello Sport. De supporters zijn teleurgesteld over de huidige resultaten en lieten dat blijken middels een statement na afloop van de training. De groep fans, zo'n vijftien in totaal, bestormden de kleedkamer om het gesprek aan te gaan. Ze dreigden bovendien dat het 'het laatste vreedzame bezoek' was.

De training van Bologna was naar verluidt net afgelopen toen de groep supporters zich meldde in de kleedkamer. Italiaanse media schrijven dat trainer Thiago Motta zijn spelers heeft verdedigd te midden van alle emoties. De fans drukten de spelers op het hart dat de komende twee competitiewedstrijden tegen Sampdoria en Napoli een andere houding wordt verwacht. De 'gespannen bijeenkomst' duurde alles bij elkaar zo'n half uur, waarna de groep vertrok.

Derek Ferguson, vader van middenvelder Lewis Ferguson, heeft het voorval bevestigd tegenover de BBC. "Het is een andere cultuur, dat kun je je niet voorstellen in dit land. Die Italianen zijn gek", aldus de Schot. "Ik sprak vandaag met Lewis en ze kregen vanmorgen, net voor lunchtijd, een klein bezoek van de Ultras. Dat hoort natuurlijk bij hun cultuur. Ze zijn niet blij met hoe het gaat. Er werden een paar woorden gewisseld."

Bologna stelt vooralsnog bijzonder teleur dit seizoen. De Italianen, die afgelopen seizoen als dertiende eindigden, wisten dit seizoen pas één duel te winnen en drie keer gelijk te spelen. Het gat met de virtuele degradatieplekken – Bologna staat zeventiende – is slechts één punt. Bij de club uit Noord-Italië staan met Joshua Zirkzee, Jerdy Schouten en Denso Kasius drie Nederlanders onder contract, net als voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic.