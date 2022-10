Unibet: een odd van 19.00 (!) voor openingsgoal Bellingham tegen Bayern!

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Bayern München lijkt de smaak weer te pakken hebben na een mindere reeks in de Bundesliga. Bayer Leverkusen en Viktoria Plzen werden afgelopen week met respectievelijk 4-0 en 5-0 verslagen. Weet der Rekordmeister zaterdagavond ook Borussia Dortmund aan de zegekar te binden? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de boeiende clash tussen Dortmund en Bayern.

Het was een geslaagde week voor Dortmund in Europees verband. Enkele dagen na de 3-2 nederlaag op bezoek bij 1. FC Köln werd Sevilla in de groepsfase van de Champions League met ruime cijfers verslagen: 1-4. Na afloop waren media in Duitsland en Engeland lovend over de prestatie van Jude Bellingham. De pas negentienjarige middenvelder scoorde na een zeer fraaie solo en gaf daarnaast een assist. Dortmund heeft met zes punten goede papieren om te overwinteren in het miljardenbal.

Bayern won eveneens met klinkende cijfers in de poulefase van de Champions League. In een zeer eenzijdige wedstrijd werd Viktoria Plzen in de eigen Allianz Arena met 5-0 verslagen. Er waren dinsdagavond basisplaatsen voor Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, die allemaal negentig minuten mochten blijven staan van trainer Julian Nagelsmann. Met negen punten uit drie duels en zeges op Internazionale (0-2) en Barcelona (2-0) is Bayern op weg naar de volgende ronde op het Europese toneel.

Het lijkt zaterdag het duel te worden tussen de twee tienersterren: Jamal Musiala tegen Bellingham, allebei slechts negentien jaar oud. Eerstgenoemde is voorlopig de topscorer van Bayern in de Bundesliga met vijf doelpunten. Musiala opereerde dinsdag tegen het povere Plzen als schaduwspits, al kwam hij niet tot scoren. De ontmoeting in het Signal Iduna Park begint zaterdagavond om 18.30 uur.

